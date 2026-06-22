Resumo da Copa neste domingo, 21/6: análise de resultados e classificação

Neste domingo, 21/6, ocorreram os jogos dos Grupos G e I da Copa do Mundo, e o Jogada 10 faz o resumo do que rolou. Pelo Grupo G, a Bélgica fez um bom jogo e, com seu ataque falhando, ficou no 0 a 0 com o Irã, que teve pouca posse de bola, mas criou as melhores chances e ainda teve um gol anulado. No fim da noite, o Egito venceu a Nova Zelândia de virada por 3 a 1. Assim, assumiu a liderança. De quebra, celebrou sua primeira vitória na história das Copas.

Já no Grupo I, a Espanha viu seu ataque funcionar bem e goleou a Arábia Saudita por 4 a 0, assumindo a liderança, agora com 4 pontos. Lamine Yamal fez seu primeiro gol na competição, mas o destaque foi Oyarzabal, com dois gols e atuação decisiva. Depois foi a vez de Uruguai e Cabo Verde fazerem um jogo emocionante, que terminou em 2 a 2. Com isso, as duas seleções chegaram aos dois pontos.

Veja agora as análises.

Grupo G

Bélgica 0xo Irã

Bélgica x Irã – A Bélgica voltou a decepcionar a sua torcida ao ficar o 0 a 0 com o Irã. O time dominou com quase 80% de posse de bola e muitas finalizações. Porém, no primeiro tempo, foi o Irã que teve a melhor chance com Kamaani chutando pra grande defesa de Courtois e um gol de Taremi que foi anulado por milímetros. No segundo tempo, a Bélgica criou mais chances, mas aí brilhou a estrela do goleiro Beiravand. No fim das contas o empate em 0 a 0 complica a situação belga e leva a decisão para a última rodada, quando os belgas enfrentarão a Nova Zelândia. O Irã vai buscar a sua vaga contra o Egito.

Nova Zelândia 1×3 Egito

O Egito fez valer o seu favoritismo ao vencer de virada a Nova Zelândia por 3 a 1. E comemorou a primeira vitória da seleção do país africano numa Copa do Mundo. Os neozelandeses saíram na frente com um gol de cabeça do zagueiro Surman. Porém, a partir daí o Egito dominou na partida. Martelou, martelou, e chegou ao seu gol de empate apenas aos 13 minutos do segundo tempo, quando Zico recebeu um cruzamento de Hany e deixou tudo igual. Uma curiosidade: em 1982, a Nova Zelândia levou 2 gols do Zico brasileiro ao perder por 4 a 0 para o Brasil. E agora nesta Copa de 2026 levou mais um gol, de outro Zico.

Com o empate, o Egito cresceu e virou pouco depois, aos 21 minutos, com Salal triangulando com Zico e fazendo o segundo gol egípcio. Um pouco mais tarde , Trezeguet ampliou. Assim, o Egito encerra a rodada na liderança do grupo G com 4 pontos e com a vaga para a segunda fase muito próxima. Caso ocorra, será a primeira vez que a seleção africana avança da fase de grupos.

Classificação do Grupo G

1º Egito– 4 pontos

2º Irã – 2 pontos (saldo zero e 2 gols marcados)

3º Bélgica – 2 pontos (saldo zero e 1 gol marcado)

4º Nova Zelândia – 1 ponto

Grupo H

Espanha 4×0 Arábia Saudita

Depois de empatar em zero com Cabo Verde, a Espanha fez valer a força do seu ataque. Assim, goleou a frágil seleção saudita. Começou com Lamine Yamal abrindo o placar após assistência de Oyarzabal. E foi o atacante da Real Sociedad que fez os dois gols seguintes da Espanha, aos 21′ concluindo uma rápida troca de passes e aos 24′ marcando após uma jogada que parecia lance de treino. No segundo tempo, sem Lamine e Oyarzabal, substituídos para serem poupados, a Espanha freou o ritmo, mas, ainda assim, ampliou num gol contra de Tambakti. Assim, chega aos 4 pontos na liderança do grupo.