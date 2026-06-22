Scaloni miniza polêmica com Ancelotti sobre intesidade da Argentina: “Nos elogiou”

A Copa do Mundo ainda está na segunda rodada, mas já há uma tentativa de esquentar o clima entre seleções favoritas, que só podem se enfrentar nas fases mais agudas do torneio. É o que aconteceu neste domingo (21), na coletiva de Lionel Scaloni, antes da partida da Argentina contra a Áustria.

Um jornalista questionou o treinador sobre como recebeu a declaração de Carlo Ancelotti, que afirmou que a Albiceleste não joga com tanta intensidade. O argentino evitou retrucar o italiano e disse que compreendeu o que o técnico da Seleção Brasileira quis dizer, levando a fala como um elogio. Além disso, Scaloni explicou porque o termo está tão em alta nesta edição.

“Ele disse de um bom jeito, não disse algo errado, disse algo bom sobre nós. Ele estava falando italiano, espanhol, português, tudo junto. Eu entendi que ele nos elogiou, não foi crítico. Temos que entender o que quer se dizer quando falamos de intensidade. Está quente, os jogadores estão cansados. Hoje se joga forte no meio, é onde muitos jogos são decididos”, ressaltou.

Antes do jogo contra o Haiti, Ancelotti respondeu uma pergunta sobre a intensidade da Seleção. Contudo, o italiano citou a atual campeã como exemplo, destacando que a seleção consegue corresponder com a entrega e a briga pela bola ao longo de toda a partida.

“Existem times não favoritos que jogam muito bom futebol. Creio que será um Mundial de muita intensidade. A Argentina não joga com tanta intensidade, mas joga muito bem, se destaca pela entrega, brigando muito e defendendo de forma agressiva. Creio que as estrelas não vão determinar o Mundial”, pontuou.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.