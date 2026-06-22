Salah celebra primeira vitória do Egito em Copas: “Não consigo descrever minha felicidade”

O Egito teve um jogo para nunca mais se esquecer nesta Copa do Mundo. Afinal, a seleção africana venceu a Nova Zelândia, por 3 a 1, na noite deste domingo (21), e conquistou seu primeiro triunfo na história do torneio. Além disso, os Faraós saltaram para a liderança do Grupo G, com quatro pontos, e encaminharam uma classificação para a próxima fase.

Eleito craque do jogo, Mohamed Salah não conseguiu descrever a sua alegria em palavras. O meia comemorou o feito da seleção e afirmou que o elenco possui um compromisso com seus torceodores de levar o Egito ao mais longe possível dentro do torneio.

“Não consigo descrever minha felicidade. Estamos na Copa com o compromisso assumido de dar o máximo para alegrar os torcedores egípcios e chegar o mais longe possível na Copa do Mundo”, ressaltou.

Sobre a partida, o meia enalteceu a atuação no segundo tempo, onde a seleção marcou três vezes e conseguiu a virada. O craque também comentou sobre a liderança do grupo. Além disso, o craque destacou o foco na próxima partida, para garantir a clasificação diante o Irã, na próxima sexta-feira (26).

“A equipe fez um grande jogo, especialmente no segundo tempo, quando marcamos três gols e criamos diversas outras oportunidades de perigo. Estamos na liderança do grupo, mas o próximo jogo é muito importante. Vamos comemorar hoje e, a partir de amanhã, começaremos a nos preparar para enfrentar o Irã na terceira rodada”, pontuou.

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