Com calendário mais livre, Abel Ferreira ganha tempo raro para preparar o Palmeiras

O Palmeiras encerra os últimos dias de férias e já tem praticamente todo o planejamento definido para o retorno das atividades. Assim, a reapresentação do elenco está marcada para quarta-feira (24), na Academia de Futebol, dando início à intertemporada que servirá de preparação para o segundo semestre.

Mesmo durante o período de descanso, os jogadores seguiram orientações do Núcleo de Saúde e Performance, com atividades presenciais e remotas para manter a condição física.

No primeiro momento, apenas Vitor Roque abriria mão das férias para focar integralmente na recuperação física, mas o atacante ganhou companhia durante este período. Afinal, Jefté segue tratamento após passar por cirurgia, enquanto Paulinho e Benedetti anteciparam o retorno ao CT para aprimorar a forma física de olho no restante da temporada.

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Com exceção de Jefté, todos têm chances de atingir a condição ideal para a sequência da temporada. Os possíveis retornos de Paulinho e Vitor Roque ao time titular aumentam a expectativa da torcida para os próximos desafios.

Período longo de treinamentos

A intertemporada também representa uma oportunidade rara para Abel Ferreira. Pela primeira vez desde que assumiu o comando do Palmeiras, o treinador terá um período mais longo para descansar e realizar treinamentos. O comandante aparece entre os alvos do Fulham, da Inglaterra, e da própria seleção portuguesa.

Líder do Campeonato Brasileiro e ainda vivo nas competições de mata-mata, o Palmeiras aposta na preparação para transformar o bom momento em conquistas. Após um 2025 abaixo das expectativas, Abel busca títulos importantes nesta temporada.

Na primeira semana de trabalho, a comissão técnica dividirá as atividades entre manhã e tarde. O planejamento prevê uma retomada gradual, com cargas mais leves nos primeiros dias e aumento da intensidade ao longo da preparação. Além disso, a diretoria também trabalha para agendar dois amistosos durante a intertemporada. Os adversários ainda não foram definidos.

Sem contar os jogadores convocados para a Copa do Mundo (Gustavo Gómez, Ramón Sosa, Mauricio, Flaco López, Piquerez, Emiliano Martínez e Jhon Arias), o clube espera receber o restante do elenco na reapresentação. A principal dúvida envolve Giay. O lateral-direito recebeu um convite da Associação do Futebol Argentino para permanecer junto à seleção durante o Mundial.



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