Vampeta afirma que Raphinha passa por problema financeiro: “Rezando para ir pro Al- Hilal”

Raphinha enfrenta um problema que vai além da lesão que o afastou dos próximos compromissos da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Pelo menos é o que afirma Vampeta. Durante uma entrevista, o ex-jogador e pentacampeão mundial com o Brasil em 2002 revelou que o atacante do Barcelona estaria lidando com questões familiares e financeiras.

Segundo Vampeta, a situação tem impactado o momento vivido pelo jogador fora dos gramados. Ao comentar o assunto, ele ainda relacionou o caso a uma possível transferência para o futebol saudita.

“O Raphinha está com um problema sério familiar e financeiro também. Está rezando para ver se ele vai para o Al-Hilal, ele está com essa dificuldade”, afirmou Vampeta.

Segundo o Vampeta, problemas familiares e financeiros vem pesando para o Raphinha ter um desempenho abaixo na Seleção Brasileira. O ex-jogador e agora comentarista comentou que, o Barcelona deseja vender o camisa 11 nesta janela de transferência para o futebol árabe.… pic.twitter.com/LT334pZV6z — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) June 21, 2026

Além disso, o ex-volante disse ter tomado conhecimento da situação por meio de pessoas próximas ao ambiente do Barcelona. De acordo com ele, a possível mudança para o Al-Hilal seria vista como uma oportunidade para transformar o cenário atual vivido pelo atacante.

“É um problema dentro da família, isso chegou até a mim através de gente que convive em Barcelona. Tá contando com a saída pro Al-Hilal pra dar uma reviravolta”, acrescentou.

Familiar de Raphinha rebate Vampeta após declarações sobre atacante

Após a repercussão das declarações, Igor Padilha, primo de Raphinha, utilizou as redes sociais para negar as afirmações feitas por Vampeta. Dessa forma, ao se deparar com publicações sobre o assunto no Instagram, ele reagiu de forma direta.

“Vai ter que explicar essas mentiras, meu camarada”, afirmou Igor Padilha.

Até o momento, Raphinha, a esposa Natalia Belloli, outros familiares e a assessoria do jogador ainda não se pronunciaram oficialmente sobre as declarações feitas pelo ex-jogador.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook