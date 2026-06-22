Bielsa descarta retorno de Arrascaeta contra a Espanha

Mesmo em situação delicada na Copa do Mundo de 2026, o Uruguai não vai contar com Arrascaeta na última rodada da fase de grupos. Afinal, o técnico Marcelo Bielsa confirmou a ausência do camisa 10 na partida contra a Espanha, no dia 26, às 21h (de Brasília), em Guadalajara, no México.

“(Ronald) Araújo não vai jogar contra Espanha. Nem ele nem o Arrascaeta”, disse Marcelo Bielsa após o empate por 2 a 2 com Cabo Verde, neste último domingo (21), em Miami, nos Estados Unidos, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

Dessa forma, Arrascaeta pode não jogar a Copa do Mundo de 2026. Afinal, o Uruguai empatou com a Arábia Saudita e Cabo Verde, e precisa vencer a Espanha para se classificar para o mata-mata. Portanto, existe a possibilidade de uma eliminação da Celeste ainda na fase de grupos do Mundial disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Uruguai e Flamengo divergiram sobre os motivos da nova lesão na panturrilha de Arrascaeta, depois de se recuperar de um problema na clavícula. O técnico Marcelo Bielsa, aliás, disse que todos os trabalhos foram alinhados com o clube. O Rubro-Negro, no entanto, culpou os uruguaios pelo problema físico.

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