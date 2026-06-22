Vasco tem interesse no técnico Marcelo Gallardo, ex-River Plate

Em busca de um treinador após a demissão de Renato Gaúcho, o Vasco avalia os nomes à disposição no mercado. Apesar da pressa para definir um novo técnico, a diretoria analisa os nomes com cautela. Dessa forma, entre as opções, o argentino Marcelo Gallardo, ex-River Plate, surge como um dos favoritos na direção, de acordo com o “ge”.

Não é a primeira vez que o nome de Marcelo Gallardo entra em pauta no Vasco. Afinal, o Cruz-Maltino desejava a contratação do treinador argentino antes mesmo da chegada de Renato Gaúcho. Contudo, ele não desejava assumir uma equipe naquele momento e, portanto, a negociação não avançou.

O alto salário pode ser um entrave. O Vasco, no entanto, entende que será necessário fazer um grande investimento para evitar a queda para a segunda divisão no Brasileirão. Recentemente, a diretoria definiu os critérios para contratar um novo treinador. Há outros nomes na lista, como o argentino Hernán Crespo, ex-São Paulo.

Renato Gaúcho comandou o Vasco por apenas 22 jogos. Em três meses, foram nove vitórias, seis empates e sete derrotas. Apesar do início animador, o Cruz-Maltino caiu de produção. Dessa forma, algumas decisões do treinador foram questionadas. Além disso, o Gigante da Colina entrou na pausa para a Copa do Mundo na zona de rebaixamento do Brasileirão.

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