Seu Jorge dá voz à história de Cabo Verde na Copa do Mundo

A campanha histórica de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026 ganhou uma voz brasileira de destaque. Bisneto de uma cabo-verdiana, Seu Jorge vai narrar o documentário “Um Milagre no Atlântico”, produção que acompanha a inédita classificação da seleção africana para o Mundial e destaca os bastidores dessa trajetória.

Com estreia prevista para o segundo semestre, o documentário promete retratar não apenas a caminhada da seleção, mas também aspectos culturais de Cabo Verde, reforçando o papel do futebol como ferramenta de projeção internacional do país.

Em entrevista ao site oficial da FIFA, Seu Jorge comentou a ligação afetiva que mantém com o país de seus antepassados e explicou a importância de participar do documentário. “É uma maneira de honrar essa ancestralidade e fortalecer um vínculo que sempre existiu dentro de mim”, afirmou.

Além disso, o cantor também destacou o impacto da campanha da seleção dentro e fora de campo. “O empate com a Espanha foi como se fosse uma vitória, pois mostrou ao mundo aquilo que os cabo-verdianos sempre souberam: que um país pequeno em tamanho pode ser imenso em coragem, talento e determinação”, disse.

Dessa forma, para Seu Jorge, que está em processo de reconhecimento da cidadania cabo-verdiana, a presença do país no torneio ultrapassa o aspecto esportivo. “Essa classificação representaria esperança, autoestima e reconhecimento internacional”, concluiu.