São Paulo avalia reintegração marca conversa entre Arboleda e Dorival Júnior

O futuro de Robert Arboleda no São Paulo pode ganhar um novo capítulo nos próximos dias. Afastado do elenco principal desde abril, o zagueiro terá uma conversa com Dorival Júnior para discutir uma possível reintegração ao grupo. A informação é do portal “ESPN”.

Nos últimos meses, o equatoriano realizou atividades em horários diferentes do restante do elenco. Agora, o cenário pode mudar caso o clube e o jogador avancem nas conversas para uma possível permanência.

Antes de voltar a trabalhar ao lado dos companheiros, Arboleda precisará cumprir uma exigência da diretoria. Afinal, o São Paulo espera que o defensor peça desculpas ao elenco pelo episódio que resultou em seu afastamento.

O defensor defende o Tricolor desde 2017 e ocupa o posto de jogador há mais tempo no atual elenco. O clube o contratou durante a primeira passagem de Rogério Ceni pelo comando técnico da equipe.

Entenda o caso

O São Paulo afastou Arboleda após o zagueiro viajar ao Equador sem autorização da diretoria no início de abril. Além disso, ele não respeitou o prazo estipulado para retornar ao Brasil. Como consequência, o clube aplicou uma multa e retirou o jogador das atividades do elenco principal.

Apesar do desgaste, a diretoria descartou uma rescisão contratual imediata. Então, passou a avaliar o defensor como uma possível peça de negociação na janela de transferências do meio do ano.

Internamente, o entendimento era de que uma rescisão permitiria que Arboleda acertasse sem custos com outro clube do futebol brasileiro. Como o contrato do zagueiro vai até o fim de 2027, o São Paulo optou por mantê-lo vinculado ao elenco. Desde então, o equatoriano permaneceu em treinamento separado do restante do elenco.

Recentemente, o atleta notificou o clube e solicitou oficialmente sua reintegração ao grupo. A definição sobre o caso, porém, ainda depende dos próximos passos, entre eles o pedido de desculpas aos companheiros e a conversa com o treinador são-paulino.

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