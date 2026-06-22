Fluminense volta a ter jogador marcando em Copas após 12 anos

Após 12 anos, o Fluminense voltou a ter um jogador marcando gol em Copa do Mundo. O atacante Agustín Canobbio marcou no empate do Uruguai com Cabo Verde por 2 a 2, neste último domingo (21), em Miami, nos Estados Unidos, e deu fim ao jejum tricolor em Mundiais. O camisa 14 fez o gol da virada no primeiro tempo, mas a Celeste cedeu o empate na etapa final.

Foi o primeiro gol de Canobbio em Copas do Mundo. O atacante, de 27 anos, também disputou o Mundial de 2022, no Catar, mas não balançou as redes. Um dos pilares do Fluminense desde o ano passado, ele voltou ao radar do técnico Marcelo Bielsa e conseguiu uma vaga na lista final para a Copa de 2026. Na atual temporada, soma 26 jogos, seis gols e uma assistência.

O último gol de um jogador do Fluminense em Copas do Mundo aconteceu em 2014. Na ocasião, o centroavante Fred marcou na vitória do Brasil sobre Camarões por 4 a 1. O camisa 9, aliás, foi o quinto jogador brasileiro do Tricolor das Laranjeiras a marcar em Mundiais. Antes, teve Preguinho (três em 1930), Didi (dois em 1954), Rivellino (três em 1978) e Branco (um em 1994).

Canobbio também se tornou o segundo jogador estrangeiro do Fluminense a marcar em Copas do Mundo. Afinal, antes dele o ex-jogador paraguaio Romerito, autor do gol do título brasileiro de 1984, marcou duas vezes no Mundial de 1986. Dom Romero marcou na vitória do Paraguai sobre o Iraque por 1 a 0 e uma vez no empate com a Bélgica por 2 a 2.

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