Zico, do Egito, quer seguir os passos e repetir números do brasileiro em Copas

Mohamed Salah recebeu o prêmio de melhor jogador da partida na vitória do Egito por 3 a 1 sobre a Nova Zelândia, mas não foi o único destaque da seleção africana. Afinal, Zico também brilhou no confronto, marcou um gol, deu uma assistência e teve papel decisivo na primeira vitória egípcia em Copas do Mundo.

O atacante iniciou a reação da equipe após a desvantagem no placar e participou diretamente dos dois primeiros gols da virada. A atuação reforçou sua importância em uma seleção que costuma concentrar os holofotes em Salah.

Na estreia em Mundiais, o egípcio repetiu um feito alcançado pelo brasileiro Zico na Copa do Mundo de 1982. Com o gol diante da Nova Zelândia, ele igualou a marca do ídolo do Flamengo (também marcou contra os neozelandeses) e agora busca ampliar a própria história no torneio.

“Sim, eu tenho o sonho de fazer cinco gols como o Zico. É um grande sonho”, afirmou à TV Globo em Vancouver, no Canadá.

Apelido do ídolo rubro-negro

O nome Zico surgiu como apelido para Mostafa Mohamed Zaki Abdelraouf, assim como aconteceu com Arthur Antunes Coimbra, o eterno camisa 10 brasileiro e do Flamengo. Embora tenha nascido após a aposentadoria do craque brasileiro, o egípcio conheceu sua trajetória por meio das histórias contadas pelo pai e de vídeos na internet.

A atuação contra os neozelandeses mostrou que o Egito possui mais de uma referência técnica. Ao lado de Salah, Zico é importante na campanha da seleção, que ocupa a liderança do grupo com quatro pontos.

“Zico é meu modelo de jogador a seguir. Eu assisti aos vídeos dele, ele é o meu jogador favorito. Meu pai falava muito sobre ele. Eu assisti aos vídeos no Youtube”, explicou na época em que disputou a Copa Intercontinental com a camisa do Pyramids, do Egito.

A ligação de Zico com a Nova Zelândia não começou neste Mundial. Em 2025, ele disputou a Copa Intercontinental pelo Pyramids e marcou justamente contra o Auckland City na vitória que classificou os egípcios para a fase seguinte.

Por fim, o próximo desafio acontece no sábado, à meia-noite (de Brasília), contra o Irã, em Seattle, nos Estados Unidos. Um empate garante matematicamente a inédita classificação egípcia para a segunda fase da Copa do Mundo.

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