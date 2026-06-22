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Irmã de Cristiano Ronaldo se hospeda em apartamento de R$ 20 milhões durante a Copa
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Jogada10
Publicado às 11h02 de 22/06/2026
Irmã de Cristiano Ronaldo se hospeda em apartamento de R$ 20 milhões durante a Copa -
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Katia Aveiro viaja aos Estados Unidos para acompanhar Cristiano Ronaldo e Portugal e ficará em um imóvel de luxo em Miami
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