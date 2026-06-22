Ingressos já estão à venda para Flamengo e River Plate, em Portugal

O Flamengo se reapresentou na última sexta-feira (19) e iniciou a preparação para a sequência da temporada. Sem os jogadores convocados para a Copa do Mundo de 2026, o elenco retornou às atividades e realizou exames médicos e físicos. Assim, o técnico Leonardo Jardim terá uma semana de trabalho antes do embarque para Portugal, onde o Rubro-Negro disputará três amistosos.

O primeiro compromisso será diante do River Plate, da Argentina, no dia 3 de julho, às 15h30 (de Brasília). Na sequência, o Rubro-Negro enfrentará o Lausanne-Sport, da Suíça, em 8 de julho, às 16h30 (de Brasília). Por fim, o período de preparação em Portugal será encerrado em 11 de julho, contra o Benfica, às 15h30 (de Brasília).

Os ingressos para o jogo contra o River Plate, aliás, já estão à venda. O amistoso será realizado no Estádio Algarve, em Faro. Há entradas disponíveis para os setores Oeste Inferior, Leste Inferior e Leste Superior. Já os bilhetes para a Oeste Superior, no entanto, já esgotaram. Os preços variam entre 11,11 euros (R$ 65,55) e 38,87 euros (R$ 229,32).

Os torcedores do Flamengo podem adquirir os ingressos através do site BlueTicket. Os bilhetes para os amistosos contra Lausanne-Sport, da Suíça, e Benfica, de Portugal, também já estão à venda. Os valores, aliás, são os mesmos do jogo contra o River Plate. O Rubro-Negro tem retorno ao Brasil previsto para o dia 12 de julho.

Ingressos para Flamengo x River Plate:

Arquibancada Oeste Inferior (i): 38,87 euros (R$ 229,32)

Arquibancada Oeste Inferior (ii): 33,32 euros (R$ 196,58)

Arquibancada Oeste Inferior (iii): 27,77 euros (R$ 163,84)

Arquibancada Leste Inferior (i): 27,77 euros (R$ 163,84)

Arquibancada Leste Inferior (ii): 22,21 euros (R$ 131,03)

Arquibancada Leste Superior (i): 16,66 euros (R$ 98,29)

Arquibancada Leste Superior (ii): 11,11 euros (R$ 65,55)

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