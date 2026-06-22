Botafogo busca fortalecer vínculo entre elenco e comissão técnica

Em meio a crise financeira e problemas na direção, o Botafogo aposta na intertemporada na Rússia para fortalecer o ambiente. A ideia, portanto, é criar um vínculo entre os jogadores e a comissão técnica para se blindar ainda mais da crise extracampo, além de fortalecer o relacionamento institucional entre o clube e os adversários dos amistosos, segundo o “ge”.

Durante a preparação na Rússia, o Botafogo enfrentará o CSKA e o Dínamo de Moscou, nos dias 4 e 10 de julho, na VTB Arena. Dessa forma, há a percepção, internamente, de que a viagem pode trazer benefícios à integração do elenco. A única grande ausência será o volante Danilo, convocado pela Seleção Brasileira para disputar a Copa do Mundo de 2026.

O elenco do Botafogo se reapresenta nesta segunda-feira, dia 22 de junho, para treinos no CT Espaço Lonier. Depois, embarca para a Rússia, em 1º de julho. Os russos, aliás, devem arcar com as despesas do Alvinegro. O retorno da delegação alvinegra, que deve viajar com cerca de 30 jogadores, está previsto para o dia 11 de julho.

O próximo compromisso oficial do Botafogo será apenas após a Copa do Mundo. O Glorioso enfrentará o Santos, em casa, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto deve acontecer no dia 22 de julho, em horário ainda a ser definido pela CBF. Antes da pausa para o Mundial, o Alvinegro ocupava a 12ª colocação no Brasileirão.

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