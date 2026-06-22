Camisa do Brasil de 2002 é eleito um dos mais feios da história das Copas

A tradicional camisa amarela utilizada pelo Brasil na conquista da Copa do Mundo de 2002 não caiu nas graças do site The Athletic. O portal americano elaborou uma lista com os uniformes mais feios da história dos Mundiais e colocou o modelo do pentacampeonato na décima posição, criticando principalmente os detalhes em verde presentes no desenho.

“A edição de 2002 foi a camisa do Brasil em seu pior. Os estranhos detalhes verdes eram um elemento bizarro de design. Um dos maiores times da história fez essa camisa parecer bem melhor do que deveria. Mas até hoje ainda não pareceu boa”, escreveu o veículo.

Contudo, o primeiro lugar do ranking ficou com a camisa usada pela Bolívia na Copa de 1930. Aliás, na ocasião, cada jogador vestia uma letra diferente, formando a frase “Viva Uruguai” em homenagem ao país anfitrião do torneio.

Além do Brasil de 2002, aparecem na relação uniformes de seleções como Holanda, Bélgica, Rússia, Nigéria, Suíça e Estados Unidos. Além disso, as camisas americanas de 1994 e 2022 também receberam avaliações negativas do portal.

As 10 camisas mais feias das Copas, segundo o The Athletic

Bolívia (1930)

Holanda – goleiro (1994)

Suíça (2026)

Bélgica (1982)

Suíça (2022)

Rússia (1994)

Nigéria (1994)

Estados Unidos (1994)

Estados Unidos (2022)

Brasil (2002)

Por outro lado, The Athletic destacou outra versão da camisa brasileira entre as mais bonitas da história das Copas. Afinal, o uniforme de 1986 foi eleito o terceiro melhor de todos os tempos, atrás apenas dos modelos da Alemanha de 1990 e do México de 1998.

“A Argentina venceu a Copa, mas o Brasil tinha a melhor camisa em 1986. A camisa amarela com gola e punhos verdes, combinada com os shorts azuis, é uma das melhores versões do famoso uniforme do Brasil. O que realmente diferencia essa camisa é o escudo da federação brasileira, que mostra a taça Jules Rimet. Isso que é ostentação”, destacou o site.

As 10 camisas mais bonitas das Copas, segundo o The Athletic

Alemanha (1990)

México (1998)

Brasil (1986)

Argentina (1986)

México – goleiro (1994)

Nigéria (2018)

Noruega (2026)

Inglaterra (1982)

Colômbia (1990)

Holanda (1974)

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