Schlotterbeck fora da Copa: Alemanha perde zagueiro titular por lesão

O zagueiro Nico Schlotterbeck não disputará mais a Copa do Mundo. O jogador sofreu uma séria lesão no tornozelo durante a vitória da Alemanha por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, no último sábado (20), pelo Grupo E do torneio.

De acordo com a federação alemã, exames confirmaram uma ruptura no ligamento colateral medial do tornozelo esquerdo. Schlotterbeck deixou o campo ainda no primeiro tempo e foi substituído por Antonio Rüdiger no intervalo.

“Nico sofreu uma lesão no ligamento medial do tornozelo esquerdo durante a vitória por 2 a 1 sobre a Costa do Marfim, no sábado, e ficará afastado por vários meses. Ele permanecerá com a equipe dos Estados Unidos por enquanto. Fique bom logo, Nico! Estamos ao seu lado”, escreveu a DFB nas redes sociais.

O técnico Julian Nagelsmann lamentou a perda, mas explicou que não poderá chamar outro atleta para o lugar do defensor, já que o regulamento não permite trocas após o início do torneio. Ele ressaltou, porém, que a defesa continua sólida com nomes como Jonathan Tah, Rüdiger, Waldemar Anton e Malick Thiaw.

“Schlotti fará muita falta em campo, especialmente pela sua qualidade na construção de jogo. Poderia ter sido a Copa dele. Ontem tentamos levantar seu ânimo — felizmente ele é uma pessoa muito positiva e já olha para frente”, disse.

Apesar do desfalque, a Alemanha já assegurou a liderança do grupo e a vaga nas oitavas de final — feito que não ocorria há 12 anos. A equipe encerra a fase de grupos na próxima quinta-feira, contra o Equador.

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