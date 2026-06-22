Botafogo se reapresenta e retoma atividades para sequência da temporada

Após 22 dias de férias, o Botafogo se reapresentou nesta segunda-feira (22), no CT Lonier, e retomou as atividades visando a sequência da temporada. Dessa forma, os jogadores realizaram exames médicos e exercícios na academia. A única grande ausência foi o volante Danilo, convocado pela Seleção Brasileira para disputar a Copa do Mundo de 2026.

O Botafogo terá nove dias de treino no CT Lonier antes de embarcar para a intertemporada na Rússia. A viagem, portanto, está prevista para o dia 30 de junho. Por lá, o Glorioso disputará o torneio internacional Brothers Cup. Assim, enfrentará o CSKA Moscou, no dia 4 de julho, na VEB Arena, e depois o Dínamo de Moscou, no dia 10, no mesmo estádio.

Durante a preparação na Rússia, o Botafogo busca fortalecer o vínculo entre os jogadores e a comissão técnica, com intuito de se blindar dos problemas extracampo. Afinal, o Glorioso vive uma grave crise financeira e disputas internas pelo controle da SAF. O retorno da delegação alvinegra, que deve viajar com cerca de 30 jogadores, está previsto para o dia 12 de julho.

O próximo compromisso oficial do Botafogo será apenas após a Copa do Mundo. O Glorioso enfrentará o Santos, em casa, em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto deve acontecer no dia 22 de julho, em horário ainda a ser definido pela CBF. Antes da pausa para o Mundial, o Alvinegro ocupava a 12ª colocação no Brasileirão.

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