Olise prioriza conforto e recusa milhões de marcas de chuteiras

Em meio ao sucesso das chuteiras rosas com os craques na Copa do Mundo de 2026, o atacante Michael Olise chamou a atenção por nadar contra a maré. Afinal, o francês recusou milhões de marcas de chuteiras. O jogador prioriza o próprio conforto e prefere ter a liberdade de escolher o que usar. Isso, portanto, mantém ele irredutível com as propostas.

Um dos melhores jogadores do mundo, Olise está no radar das principais fornecedoras de material esportivo, especialmente a Nike. Afinal, o atacante francês tem preferência pelos produtos da empresa americana. Contudo, não firmou contrato com eles. O jogador gosta de combinar o par com a cor de uniforme. Isso aconteceu na estreia na Copa do Mundo de 2026.

Olise não tem contrato e não tem o menor interesse em ter, segundo o jornal francês “L’Équipe”. Na seleção francesa, por exemplo, Kylian Mbappé tem o maior acordo com fornecedora de material esportivo. Afinal, o craque francês recebe 16 milhões de euros (cerca de R$ 95 milhões) por ano. Ele, aliás, tem o quinto maior acordo do mundo.

Atualmente, Neymar tem o maior contrato de patrocínio esportivo do mundo. Afinal, o craque brasileiro recebe 26 milhões de euros (R$ 153,3 milhões) por ano. A lista dos maiores acordos ainda conta com Erling Haaland, em segundo, Lionel Messi, em terceiro, e Cristiano Ronaldo, em quarto. Kylian Mbappé fecha o top 5.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.