Técnico da Argélia defende Luca Zidane após estreia na Copa: “Todos têm direito ao erro”

A atuação do goleiro Luca Zidane, filho do ex-craque da França, pela Argélia na estreia da Copa do Mundo gerou críticas após a derrota por 3 a 0 para a Argentina, pelo Grupo J. Diante disso, o treinador Vladimir Petkovic saiu em defesa do jogador na coletiva da véspera do duelo contra a Jordânia, marcado para esta terça-feira (21), à meia-noite (de Brasília).

“Todos os nossos jogadores estão preparados para o jogo de amanhã. Eles todos têm o direito ao erro. Confio nas qualidades de Luca Zidane como goleiro”, disse o treinador sobre o goleiro franco-argelino.

Dessa forma, as críticas se concentraram principalmente no segundo gol de Lionel Messi na estreia da competição. Além disso, a pouca experiência de Zidane pela seleção da Argélia — apenas oito jogos — aumentou a desconfiança da torcida em relação ao goleiro. Mesmo assim, Petkovic mantém a confiança no atleta e indica a permanência do titular na equipe, sem sofrer influência externa.

“Não leio os jornais e não tenho contas nas redes sociais. Não sei o que se diz, eu me concentro apenas no trabalho”, completou Petkovic.

A Argélia deve promover mudanças em relação ao time que perdeu para a Argentina por 3 a 0. Dessa forma, a principal alteração deve ocorrer do meio para o ataque. Riyad Mahrez pode retomar a titularidade, enquanto Maza, Bentaleb, Aouar e Boudaoui disputam duas vagas no meio-campo.



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