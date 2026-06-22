Alex Escobar passa mal durante entrada ao vivo na Globo; veja

Uma participação ao vivo de Alex Escobar no programa Encontro com Patrícia Poeta, da Globo, gerou preocupação entre internautas nesta segunda-feira (22), depois que o apresentador surgiu com a voz trêmula e apresentou sinais de desatenção durante a transmissão. Rapidamente, a repercussão tomou conta das redes sociais.

Escobar entrou ao vivo para comentar a situação de Neymar na Copa do Mundo e a expectativa em torno do retorno do camisa 10 à Seleção Brasileira. Durante a participação, ele também precisou interromper a fala por alguns segundos enquanto abordava a condição física do atacante.

Além disso, o jornalista apresentou uma voz mais fraca do que o habitual e, em alguns momentos, aparentou desorientação. Veja:

Alex Escobar assusta telespectadores do ‘Encontro’ ao surgir desorientado na Globo pic.twitter.com/xUfHsBvYVY — Fernando Melo (@FernandoMeloOfi) June 22, 2026

Na transmissão, Escobar afirmou que: “Neymar treinou com os companheiros pela primeira vez, um treino completo. Neymar é um jogador que estamos esperando muito por ele na Copa do Mundo. Deve jogar sim o próximo jogo da Seleção; inclusive deve participar dos últimos 15, 20 minutos desse jogo. É um jogador importante, está todo mundo esperando por ele”.

Além disso, ele também não reagiu com entusiasmo quando Patrícia Poeta fez uma pergunta leve sobre “comidinhas” durante a entrada ao vivo.

Logo após a exibição, a repercussão se intensificou nas redes sociais. Internautas demonstraram surpresa e preocupação com o estado do apresentador, com comentários como: “O que aconteceu com o Escobar? Estranho, fiquei preocupado”, disse uma usuária. “Escobar está bem, gente? Achei ele estranho”, comentou outra. “Escobar não tava legal não. Globo, apaga isso aí”, publicou uma terceira. “Ele tá passando mal… até a voz tá estranha”, observou mais uma.

De acordo com o jornal O Tempo, ele foi encaminhado ao hospital após a participação no programa. Até o momento, o estado de saúde do jornalista não foi divulgado.

Alex Escobar passou por cirurgia e fez tratamento nas cordas vocais neste ano

Em março deste ano, Alex Escobar passou por uma cirurgia para retirada de pólipos nas cordas vocais. Na ocasião, o jornalista se afastou das atividades na Globo para se recuperar e cumprir o protocolo médico estabelecido.

Além disso, ele iniciou um processo de reabilitação com acompanhamento fonoaudiológico. Aos poucos, Escobar retomou a rotina profissional, sempre sob orientação médica, até voltar às atividades na emissora.

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