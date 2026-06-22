Neymar participa do treino, e Alisson fica fora por controle de carga na Seleção

A Seleção Brasileira realizou mais um treinamento em Nova Jersey nesta segunda-feira (22/4), dando sequência à preparação para o duelo decisivo contra a Escócia pela Copa do Mundo. A principal novidade foi a presença de Neymar nas atividades iniciais. Em contrapartida, Alisson permaneceu fora do trabalho coletivo por conta de um controle de carga estabelecido pela comissão técnica do Brasil.

Antes do início das atividades com bola, os jogadores acabaram sendo divididos em três grupos para o aquecimento, realizado em uma área mais afastada do centro principal de treinamento. Em determinado momento, parte do elenco se deslocou para um campo anexo, distante dos jornalistas credenciados.

Neymar conversou com o médico Rodrigo Lasmar antes de vestir o colete e integrar os exercícios. Contudo, além do camisa 10, Casemiro, Matheus Cunha, Danilo Santos e Fabinho também utilizaram coletes durante a movimentação.

Na sequência, a comissão técnica comandou um trabalho de “perde e pressiona”, dividido em dois grupos. O exercício está sendo utilizado para aprimorar a reação imediata da equipe após a perda da posse de bola. Aliás, este é um dos conceitos mais valorizados por Carlo Ancelotti.

Depois dessa atividade, a Seleção fechou o treinamento para a imprensa. A tendência é que o técnico utilize os próximos dias para definir os ajustes finais na equipe que enfrentará a Escócia. O embate, aliás, pode assegurar a liderança do Grupo C para a Canarinho.

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