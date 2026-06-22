Noruegueses invadem a Times Square e fazem remada viking

A celebração dos noruegueses com a remada viking conquistou o coração dos fãs de esporte na Copa do Mundo de 2026. Na véspera do jogo contra Senegal, nesta segunda-feira (22), às 21h (de Brasília), em Nova Jersey, nos Estados Unidos, torcedoras da Noruega invadiram a Times Square e protagonizaram a comemoração coreografada.

Centenas de noruegueses sentaram no chão e fizeram o movimento de remada. Contudo, isso não foi a única coisa que eles fizeram em pleno coração de Manhattan. Afinal, por lá eles encontraram um evento público de ioga. Dessa forma, decidiram aderir ao momento e misturaram os movimentos de alongamento e meditação com a remada viking.

A coreografia faz referência aos barcos utilizados pelos vikings, povos nórdicos que exploraram diferentes regiões da Europa entre os séculos VIII e XI e que permanecem como um dos principais símbolos. A celebração, aliás, costuma ser acompanhada por cantos entoados pelos torcedores, criando, assim, uma espécie de encenação coletiva inspirada nas antigas expedições marítimas.

Após 28 anos, a Noruega voltou a disputar a Copa do Mundo. Empolgados, os noruegueses transformaram a tradicional celebração em uma febre entre todos. Tudo começou em Massachusetts, nos Estados Unidos, quando dezenas sentaram-se em fila nos degraus de uma escada rolante em movimento. Depois, a cena se repetiu após a vitória sobre o Iraque por 4 a 1.

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