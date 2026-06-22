Vasco anuncia troca no cargo de CEO

O Vasco anunciou importantes mudanças no comando de sua SAF. Nesta segunda-feira (22/6), o clube divulgou substituição no cargo de CEO (Chief Executive Officer). Carlos Amodeo, contratado em julho de 2024, deixa o Cruz-Maltino. Quem chega para substituí-lo, aliás, é Fred Luz, sócio da firma de consultoria Alvarez & Marsal e ex-executivo de Corinthians e Flamengo.

Segundo o próprio anúncio, a opção se deu de maneira consensual entre Amodeo e o Conselho de Administração da SAF. Outro que chega ao Vasco é Ricardo Abreu, que assume a posição de COO (Chief Operating Officer). Seu trabalho, afinal, passará por reforçar a governança e a capacidade de execução da SAF.

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As mudanças ocorrem na esteira da possível venda da Sociedade Anônima de Futebol do Vasco. A negociação pela venda de 90% da empresa para um fundo gerido por Marcos Lamacchia está próxima de ser concluída. Dessa forma, a assinatura do Memorando de Entendimento (MoU, na sigla em inglês) deverá ocorrer até a primeira quinzena de julho.

Assim, o presidente Pedrinho tem pressa, já que o Vasco se encontra sem treinador. Além disso, a janela de transferências do meio do ano está batendo à porta, com o clube negociando contratações para o segundo semestre.

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