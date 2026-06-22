Brasil tem 99,99% de chances de avançar na Copa, aponta UFMG

A Seleção Brasileira está muito perto de assegurar presença no mata-mata da Copa do Mundo de 2026. De acordo com projeção do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o Brasil possui 99,99% de probabilidade de avançar aos dezesseis avos de final do torneio.

O percentual coloca o Brasil na nona posição do ranking geral de chances de classificação. A Seleção aparece atrás apenas de México, Alemanha, Estados Unidos, Canadá, Holanda, Suíça, Marrocos e Japão, seleções que vivem situação semelhante ou ainda mais confortável em seus respectivos grupos.

A campanha brasileira até aqui ajuda a explicar o otimismo dos matemáticos. Com quatro pontos conquistados em duas rodadas, o Brasil depende apenas de seu próprio resultado diante da Escócia para garantir a vaga sem precisar acompanhar outros jogos ou critérios de desempate.

No topo da lista elaborada pela UFMG, México, Alemanha e Estados Unidos já aparecem com 100% de chances de avançar. O Canadá vem logo em seguida, com 99,99%.

Entre outras potências do futebol mundial, a Argentina tem 98,03% de probabilidade de classificação, enquanto a França registra 95,40%. Já Paraguai (83,4%), Gana (82,5%), Bélgica (81,9%), Espanha (78,4%) e Portugal (76,8%) ainda precisam confirmar matematicamente suas vagas.

Na outra ponta da tabela, Curaçao possui apenas 17,9% de chances de seguir vivo na competição. Haiti, Turquia e Tunísia aparecem com 0% de probabilidade e já não têm mais possibilidades de alcançar a próxima fase do Mundial.

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