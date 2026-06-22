Copa: previsão de tempestade ameaça França x Iraque nesta segunda

O duelo entre França e Iraque, válido pela segunda rodada da Copa do Mundo de 2026, está agendado para esta segunda-feira (22/6), às 18h, na cidade de Filadélfia (EUA). Entretanto, a previsão de uma forte tempestade causa preocupação para o horário da partida.

De acordo com os alertas meteorológicos para a região, há possibilidade de chuvas intensas com o acompanhamento de raios. Desse modo, caso a organização acione o protocolo de segurança, o confronto poderá sofrer atraso ou até mesmo interrupção.

Protocolo de raios

O regulamento determina que, se houver a detecção de raios em um raio de 13 a 16 quilômetros do estádio, todos os jogadores, comissão técnica e árbitros devem deixar o gramado imediatamente. nessas condições, o público também receberá orientação para buscar áreas seguras dentro da arena.

Após a retirada, inicia-se um cronômetro de 30 minutos para avaliar se há condições de retomada. Se não houver novos registros de raios, os atletas passam por um período de aquecimento antes da volta ao campo. Caso sejam novamente identificados, o relógio reinicia e mais 30 minutos são acrescentados.

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