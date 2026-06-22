França x Iraque, AO VIVO, com comentários e estatísticas a partir das 17h

A França enfrenta o Iraque nesta segunda-feira (22), às 18h (de Brasília), no Lincoln Financial Field, na Pennsylvania, pela segunda rodada do Grupo I da Copa do Mundo. Mas, desde 17h, a Voz do Esporte faz o esquenta da partida. Cesar Tavares estará no comando, com João Miguel Lotufo comentários e Vanderlei Lima nas reportagens.

Durante o jogo, a Webradio fará os comentários e trará as estatísticas em tempo real, sem narração. Não perca nada de mais uma partida do Brasil com a Voz do Esporte (de Brasília).

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