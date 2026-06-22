Messi chega ao terceiro pênalti perdido em Copas do Mundo; relembre

Depois de marcar três gols diante da Árgelia na primeira rodada e igualar o recorde histórico de Miroslav Klose, Lionel Messi teve a chance de ouro de ultrapassar o atacante alemão logo nos primeiros minutos de jogo contra a Áustria com um pênalti. No entanto, a expectativa virou frustração.

No minuto 9 de partida, Lionel Messi foi o encarregado por cobrar o pênalti que poderia abrir o placar da partida e, de quebra, bater o recorde de Klose. Entretanto, Messi acabou não convertendo a penalidade e jogou a bola pra fora, no que se tornou o terceiro pênalti perdido por Messi nas últimas três Copas do Mundo.

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Em 2022, na campanha que culminou no histórico título da Argentina na Copa do Catar, os sul-americanos tiveram cinco pênaltis marcados durante a competição. Messi converteu quatro – contra Arábia Saudita, Holanda, Croácia e França – mas acabou desperdiçando um contra a Polônia, na fase de grupos.

Já na Copa de 2018, Messi teve a oportunidade de dar a vitória para a Argentina na estreia da fase de grupos contra a Islândia. Contudo, o camisa 10 viu seu pênalti ser defendido pelo goleiro Halldórsson.

Na estatística, apesar de ser considerado um dos maiores jogadores da história do futebol, Lionel Messi é o primeiro jogador a desperdiçar pênaltis em três Copas do Mundo.

Messi poderia ter batido o recorde antes

Com 17 gols em Copas do Mundo até o momento, Messi já poderia ter batido o recorde histórico de Miroslav Klose. Se tivesse convertido pelo menos um dos pênaltis desperdiçados. Caso tivesse convertido todos, teria 20 gols em Copas.

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