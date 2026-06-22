Castillo, do Fluminense, revela ajuda de Cano na adaptação ao RJ

O atacante Rodrigo Castillo está cada vez mais em casa no Fluminense. Contratado em março após se destacar com a camisa do Lanús (ARG), o argentino contou com uma importante ajuda de um compatriota para se adaptar ao Rio de Janeiro, no que é sua primeira experiência longe do país hermano.

Trata-se de Germán Cano. O eterno camisa 14 do Fluminense ajudou Castillo na adaptação, sendo importante até mesmo na escolha de sua moradia na capital carioca. Em entrevista divulgada nesta segunda-feira (22/6) pelo “ge”, Castillo falou, então, sobre o compatriota.

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“Ele (Cano) me recebeu da melhor maneira possível. Somos argentinos e de Lanús, onde ele jogou. Foi o primeiro a me receber (no Fluminense). Me ajudou, passou contatos para (encontrar) a casa onde estou vivendo, me ajudou a me mudar”, iniciou.

Atacante do Fluminense foi algoz do Flamengo

Castillo seguiu, reafirmando a importância de Messi desde que chegou. Pelo Lanús, o atacante marcou 14 gols em 33 partidas, virando destaque após os argentinos vencerem a Recopa Sul-Americana contra o Flamengo. Afinal, a equipe chegou como zebra para a disputa contra o arquirrival do Flu.

“Sim, sem dúvidas (ele tem sido muito importante). Me ajudou muito na adaptação. Diz que o que eu precisar, para eu escrever que ele me ajuda. Me passa contato de um lado, de outro. É uma grande pessoa”, fechou.

Pelo Fluminense, Castillo, de 27 anos, tem 19 partidas e três gols. Destas aparições, sete foram como titular, aliás. Além dele e Cano, o Flu também conta com John Kennedy e Hulk para o comando de ataque.

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