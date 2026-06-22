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Castillo, do Fluminense, revela ajuda de Cano na adaptação ao RJ

Rio de Janeiro, Brasil - 21/03/2026 - Estádio Maracanã. Fluminense enfrenta o Atlético-MG esta noite no Maracanã pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen.
Rio de Janeiro, Brasil - 21/03/2026 - Estádio Maracanã. Fluminense enfrenta o Atlético-MG esta noite no Maracanã pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026. FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . IMPORTANT: Image intended for institutional use and distribution. Commercial use is prohibited unconditionally by its author and Fluminense Football Club. It is mandatory to mention the name of the author or use the image. . IMPORTANTE: Imágen para uso solamente institucional y distribuición. El uso comercial es prohibido por su autor y por el Fluminense FootballClub. És mandatório mencionar el nombre del autor ao usar el imágen. -

O atacante Rodrigo Castillo está cada vez mais em casa no Fluminense. Contratado em março após se destacar com a camisa do Lanús (ARG), o argentino contou com uma importante ajuda de um compatriota para se adaptar ao Rio de Janeiro, no que é sua primeira experiência longe do país hermano.

Trata-se de Germán Cano. O eterno camisa 14 do Fluminense ajudou Castillo na adaptação, sendo importante até mesmo na escolha de sua moradia na capital carioca. Em entrevista divulgada nesta segunda-feira (22/6) pelo “ge”, Castillo falou, então, sobre o compatriota.

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“Ele (Cano) me recebeu da melhor maneira possível. Somos argentinos e de Lanús, onde ele jogou. Foi o primeiro a me receber (no Fluminense). Me ajudou, passou contatos para (encontrar) a casa onde estou vivendo, me ajudou a me mudar”, iniciou.

Atacante do Fluminense foi algoz do Flamengo

Castillo seguiu, reafirmando a importância de Messi desde que chegou. Pelo Lanús, o atacante marcou 14 gols em 33 partidas, virando destaque após os argentinos vencerem a Recopa Sul-Americana contra o Flamengo. Afinal, a equipe chegou como zebra para a disputa contra o arquirrival do Flu.

“Sim, sem dúvidas (ele tem sido muito importante). Me ajudou muito na adaptação. Diz que o que eu precisar, para eu escrever que ele me ajuda. Me passa contato de um lado, de outro. É uma grande pessoa”, fechou.

Pelo Fluminense, Castillo, de 27 anos, tem 19 partidas e três gols. Destas aparições, sete foram como titular, aliás. Além dele e Cano, o Flu também conta com John Kennedy e Hulk para o comando de ataque.

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