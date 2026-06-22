Racing anuncia a contratação do técnico Juan Pablo Vojvoda

Pouco mais de três meses após ser demitido do Santos, o técnico Juan Pablo Vojvoda está de clube novo. Através das redes sociais, o Racing fez o anúncio oficial, nesta segunda-feira (22), da contratação do profissional de 51 anos.

“Juan Pablo Vojvoda é o novo diretor técnico do plantel profissional masculino. O treinador firmou seu contrato com a Academia até junho de 2027 junto ao presidente Diego Milito e o diretor esportivo, Sebastián Saja e comandou o primeiro treinamento do demestre, nesta manhã, no Cilindro. Todo sucesso possível, Juan Pablo!”, detalhou a publicação do clube argentino.

Extraoficialmente, o acerto entre as partes já era dado como certo, carecendo apenas do ato de assinatura do vínculo. Algo que foi facilitado tanto pelo fato do treinador estar disponível no mercado como também pelo período de pausa nas competições locais em decorrência da Copa do Mundo.

Desse modo, Vojvoda retorna ao futebol de sua terra natal seis anos após seu último trabalho nestas condições. Além dos clubes brasileiros (Santos e Fortaleza) e o chileno Unión La Calera, o treinador trabalhou em Newell’s Old Boys, Defensa y Justicia, Talleres e Huracán.

O novo técnico do Racing chega com a responsabilidade de reconduzir o time de Avellaneda ao caminho das vitórias. Após o período vencedor sob o comando de Gustavo Costas, conquistando os títulos de Sul-Americana e Recopa entre 2024 e 2025, a eliminação na fase de grupos da Sul-Americana este ano foi a “gota d’água” para a trajetória do técnico que é torcedor confesso da Academia.



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