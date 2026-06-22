Seleção defende invencibilidade histórica contra a Escócia

Brasil e Escócia entram em campo nesta quarta-feira (24/6), às 21h30, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, em um duelo que vale vaga na próxima etapa do Mundial. Contudo, além da importância da classificação, o histórico do confronto pesa a favor da Seleção Brasileira, que nunca foi derrotada pelos escoceses.
Aliás, no total, as equipes se enfrentaram 10 vezes, com oito vitórias brasileiras e dois empates. Além disso, neste período, a Seleção marcou 16 gols e sofreu apenas três, mantendo ampla superioridade no retrospecto.
A vitória mais marcante aconteceu na Copa do Mundo de 1982. Afinal, na ocasião, o Brasil venceu por 4 a 1 na fase de grupos, com gols de Zico, Oscar, Éder e Falcão. O gol escocês foi marcado por David Narey.
O encontro mais recente entre as seleções ocorreu em 2011, em amistoso disputado em Londres. Na oportunidade, o Brasil venceu por 2 a 0. Aliás, os dois gols acabaram sendo anotados por Neymar.
Confira os jogos da Seleção Brasileira contra a Escócia
Escócia 1 x 1 Brasil – 1966
Brasil 1 x 0 Escócia – 1972
Escócia 0 x 1 Brasil – 1973
Escócia 0 x 0 Brasil – 1974
Brasil 2 x 0 Escócia – 1977
Brasil 4 x 1 Escócia – 1982
Escócia 0 x 2 Brasil – 1987
Brasil 1 x 0 Escócia – 1990
Brasil 2 x 1 Escócia – 1998
Brasil 2 x 0 Escócia – 2011
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