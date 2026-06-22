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Seleção defende invencibilidade histórica contra a Escócia

during the International friendly match between Brazil and Scotland at Emirates Stadium on March 27, 2011 in London, England.
during the International friendly match between Brazil and Scotland at Emirates Stadium on March 27, 2011 in London, England. -

Brasil e Escócia entram em campo nesta quarta-feira (24/6), às 21h30, pela última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo, em um duelo que vale vaga na próxima etapa do Mundial. Contudo, além da importância da classificação, o histórico do confronto pesa a favor da Seleção Brasileira, que nunca foi derrotada pelos escoceses.

Aliás, no total, as equipes se enfrentaram 10 vezes, com oito vitórias brasileiras e dois empates. Além disso, neste período, a Seleção marcou 16 gols e sofreu apenas três, mantendo ampla superioridade no retrospecto.

A vitória mais marcante aconteceu na Copa do Mundo de 1982. Afinal, na ocasião, o Brasil venceu por 4 a 1 na fase de grupos, com gols de Zico, Oscar, Éder e Falcão. O gol escocês foi marcado por David Narey.

O encontro mais recente entre as seleções ocorreu em 2011, em amistoso disputado em Londres. Na oportunidade, o Brasil venceu por 2 a 0. Aliás, os dois gols acabaram sendo anotados por Neymar.

Confira os jogos da Seleção Brasileira contra a Escócia

Escócia 1 x 1 Brasil – 1966
Brasil 1 x 0 Escócia – 1972
Escócia 0 x 1 Brasil – 1973
Escócia 0 x 0 Brasil – 1974
Brasil 2 x 0 Escócia – 1977
Brasil 4 x 1 Escócia – 1982
Escócia 0 x 2 Brasil – 1987
Brasil 1 x 0 Escócia – 1990
Brasil 2 x 1 Escócia – 1998
Brasil 2 x 0 Escócia – 2011

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