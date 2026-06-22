Atacante de 20 anos é reanimado após sofrer parada cardíaca em treino do Paulista

O atacante Andryl sofreu uma parada cardíaca durante um treino do Paulista de Jundiaí, na manhã desta segunda-feira (22), e precisou de atendimento de emergência. A informação é do portal “ge”.

Dessa forma, o jogador de 20 anos passou mal em campo e exigiu uma rápida intervenção das equipes médicas. Os profissionais realizaram manobras de reanimação, enquanto duas viaturas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) seguiram para o local para prestar socorro.

A equipe médica do clube atendeu o atleta por mais de uma hora. Além disso, durante o procedimento, Andryl recebeu massagem cardíaca no gramado, enquanto companheiros acompanharam a cena com apreensão. Alguns jogadores rezaram e outros não conseguiram conter as lágrimas. Após a estabilização inicial, o atacante seguiu para o Hospital São Vicente de Paula, em Jundiaí, onde passou por exames e avaliação do quadro clínico.

Por fim, o Paulista se prepara para a disputa da Copa Paulista, marcada para julho. No primeiro semestre, a equipe disputou a Série A3 do Campeonato Paulista com Andryl no elenco. Contratado em 2025, o atacante acumulou passagens por Boavista-RJ, Volta Redonda, Zumbi-AL e Capital-DF antes de chegar ao clube.

Veja a nota oficial do Paulista

“O Paulista Futebol Clube informa que, durante o treinamento desta segunda-feira (22), o atleta Andryl apresentou um mal-estar e recebeu atendimento imediato da equipe médica do clube.