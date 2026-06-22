Portugal x Uzbequistão: Cristiano Ronaldo & cia buscam primeira vitória na Copa

Após o empate com a República Democrática do Congo na estreia, Portugal busca a primeira vitória na Copa do Mundo 2026. Afinal, os comandados do técnico Roberto Martínez voltam a campo nesta terça-feira (23), às 14h (de Brasília), diante do Uzbequistão, no Estádio de Houston, nos Estados Unidos.

Dessa forma, os europeus necessitam da vitória para encaminhar uma possível classificação e chegar com mais tranquilidade à última rodada, que será diante da atual líder do Grupo K, Colômbia. Os asiáticos, por sua vez, precisam pontuar para não dar adeus mais cedo ao Mundial, como ocorreu com Turquia e Haiti, em outras chaves do torneio.

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Onde assistir

O confronto desta terça-feira (23) terá a transmissão exclusiva da CazéTV.

Como chega Portugal

Considerada uma das favoritas ao título, a seleção não teve um bom desempenho na estreia, sobretudo pela fraca atuação de seu craque, Cristiano Ronaldo, que disputa sua sexta Copa. O atacante chegou a ser criticado pela mídia internacional e tenta reencontrar o caminho dos gols por sua seleção para não se complicar na primeira fase.

O empate com o RD Congo aumentou a pressão, visto que a Colômbia, principal adversária do grupo, venceu na estreia. Agora, o foco é ficar com os três pontos para encaminhar a vaga na segunda fase (16 avos).

Para o confronto, o técnico estuda mudanças na equipe. Entre elas, está o retorno do zagueiro Rúben Dias, recuperado fisicamente. Além disso, Bernardo Silva pode começar no banco e dar lugar a João Félix para atuar ao lado de Cristiano Ronaldo.

Como chega o Uzbequistão

Estreante em Copas do Mundo, a seleção asiática sucumbiu diante da Colômbia e perdeu por 3 a 1. Apesar da euforia pelo primeiro gol na história dos Mundiais, os comandados do técnico Fábio Cannavaro necessitam pontuar para sonhar com uma vaga. Afinal, ainda terão pela frente o duelo com o RD Congo na última rodada.

A principal estrela do elenco é o zagueiro Abdukodir Khusanov , de 22 anos, considerado um verdadeiro fenômeno. Ele atua no Manchester City (sendo o primeiro jogador do país na Premier League). De olho no confronto, o treinador ainda tem uma dúvida na montagem da seleção, já que Rustam Ashurmatov tem dores na panturrilha e pode ficar de fora.

PORTUGAL X UZBEQUISTÃO

Copa do Mundo – 2ª Rodada (Grupo K)

Data-Hora: 23/6/2026, às 14h (de Brasília)

Local: Estádio de Houston, em Houston, nos Estados Unidos

PORTUGAL: Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga (ou Gonçalo Inácio) e Nuno Mendes; Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes; João Félix, Rafael Leão (ou Pedro Neto) e Cristiano Ronaldo. Técnico: Roberto Martínez.

UZBEQUISTÃO: Nematov; Nasrullaev, Khusanov, Ashurmatov, Abdullayev e Sayflyev; Shukurov, Khamrobekov, Urunov e Fayzullayev; Shomurodov. Técnico: Fabio Cannavaro.

Árbitro: Jalal Jayed (MAR)

Assistentes: Zakaria Brins (MAR) e Mostafa Akarkad (MAR)

VAR: Leodan Gonzalez (URU)

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