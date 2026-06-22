Messi supera Klose e se torna maior artilheiro da história das Copas do Mundo

O recorde está batido! Depois de conquistar o título da Copa do Mundo em 2022, Lionel Messi chegou para a Copa de 2026 com a meta de se tornar o maior artilheiro da história dos Mundiais, e o objetivo está cumprido. Com o gol diante da Áustria, Messi chegou a 17 gols e ultrapassou o atacante alemão Mirolav Klose, que detinha o recorde de 16 gols desde a Copa de 2014.

Messi, inclusive, poderia ter batido o recorde nos primeiros minutos do jogo contra a Áustria. Contudo, o argentino desperdiçou um pênalti. Nada que abalasse o craque, que marcou aos 38 minutos ao seu melhor estilo e chegou aos 17 gols em seis Copas do Mundo disputadas.

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Ao todo, Messi marcou gols em cinco das seis Copa do Mundo que jogou. O argentino não balançou as redes apenas na Copa de 2010, na África do Sul. Veja a lista de gols por Copa:

Copa de 2006 – 1 gol

Copa de 2010 – Passou em branco

Copa de 2014 – 4 gols

Copa de 2018 – 1 gol

Copa de 2022 – 7 gols

Copa de 2026 – 4 gols (até o momento)

Confira os maiores artilheiros das Copas do Mundo:

Lionel Messi (Argentina) – 17 gols Miroslav Klose (Alemanha) – 16 gols Ronaldo (Brasil) – 15 gols Gerd Müller (Alemanha Ocidental) e Kylian Mbappé (França) – 14 gols Just Fontaine (França) – 13 gols Pelé (Brasil) – 12 gols Sándor Kocsis (Hungria) e Jürgen Klinsmann (Alemanha) – 11 gols Gary Lineker (Inglaterra), Gabriel Batistuta (Argentina), Teófilo Cubillas (Peru) e Thomas Müller (Alemanha) – 10 gols

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