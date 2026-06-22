Vitória do Japão quebra tabu de 24 anos sem vencer o 2º jogo na Copa

Com a vitória do Japão sobre a Tunísia no último domingo (21), a equipe comandada pelo treinador Hajime Moriyasu ficou próximo da classificação para o primeiro mata-mata. Além disso, o resultado significa muito para os nipônicos quando o assunto é sobre Copa do Mundo. Ayase Ueda foi o nome da noite, com dois gols, enquanto Daichi Kamada e Junya Ito completaram o placar.

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A seleção japonesa, agora com quatro pontos no Grupo F, confirmou a boa fase e ainda encerrou um jejum que incomodava bastante. Em Copas disputadas fora de casa, o país não vencia a segunda partida da fase de grupos desde 2002, quando ganhou da Rússia por 1 a 0. No entanto, o cenário mudou cedo, com uma atuação segura e agressiva. A Tunísia, que havia trocado de técnico às vésperas do jogo, pouco conseguiu reagir diante da intensidade nipônica.

Moriyasu satisfeito com o resultado

Moriyasu destacou o simbolismo do confronto e a importância do resultado. Em seguida, apontou que a mudança recente no comando tunisiano deixou o adversário em dificuldade tática, algo que o Japão soube explorar com eficiência. A equipe atacou com variação, velocidade e circulação rápida de bola.

“Foi a milésima partida da Copa do Mundo, um jogo comemorativo assistido por pessoas em todo o mundo, e estou feliz por termos conseguido vencer. A Tunísia acabou de trocar de técnico e estava em uma situação tática difícil, o que, na minha opinião, nos ajudou a marcar muitos gols.”

Com a vitória, o Japão chegou aos quatro pontos e passou a dividir a liderança da chave com a Holanda, que goleou a Suécia por 5 a 1. Os holandeses levam vantagem apenas no saldo de gols. Na rodada final, os japoneses enfrentam a Suécia, enquanto a Tunísia encara a Holanda. O cenário deixa o Japão muito perto da próxima fase e embala a equipe para um duelo decisivo na última rodada.

Ueda lidera a goleada e assume protagonismo

Ayase Ueda marcou dois gols. Além do placar elástico com Kamada e Ito, o Japão mostrou solidez defensiva e intensidade na recomposição, mesmo diante da Tunísia, que, por outro lado, tentava se reorganizar sob novo comando. A equipe asiática ainda derrubou um tabu importante, já que não vencia sua segunda partida em Copas disputadas fora de casa há seis tentativas.

“Estou genuinamente feliz. Sinto que tudo o que construí desde que senti aquela frustração, há quatro anos, valeu a pena. Foi uma sensação totalmente diferente de todos os que marquei antes em termos de alegria, sensação de realização e do peso da responsabilidade que venho carregando. A qualidade do meu jogo está diferente de quatro anos atrás, e estou jogando com confiança.”

Próximo jogo define o adversário do Brasil

O próximo compromisso será nesta quinta (25), às 20h (de Brasília), contra a Suécia. Holanda enfrenta a Tunísia também no mesmo dia e horário. No momento, o Japão é o adversário do Brasil no primeiro jogo do mata-mata. Dependendo da manutenção do Grupo C, o Japão pode pegar Brasil ou Marrocos, liderando ou passando em segundo.

Em caso de derrota, porém, pode receber Canadá ou Suíça em terceiro. Nesse sentido, Hajime Moriyasu tem três opções: uma segunda fase acirrada e com grandes chances de eliminação, pegando Brasil ou Marrocos, ou a busca de um equilíbrio e possível tabu quebrado contra Canadá ou Suíça, que será definido antes do jogo.

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