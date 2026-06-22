City fecha acordo e encaminha contratação de Maresca

Enzo Maresca está muito próximo de ser anunciado como o novo treinador do Manchester City, assumindo o lugar deixado por Pep Guardiola. Para concretizar a contratação, o clube de Manchester chegou a um acordo com o Chelsea e aceitou pagar uma compensação de 20 milhões de euros (cerca de R$ 118 milhões), segundo informações do jornalista Gianluca Di Marzio.

Maresca deixou o comando dos Blues em janeiro, apenas um ano e meio após sua chegada a Stamford Bridge. Como ainda tinha contrato válido até 2029 e optou por sair no meio da temporada, o Chelsea exigia uma indenização para liberar o treinador.

De acordo com a mesma fonte, o italiano de 46 anos deverá assinar um contrato de três temporadas com o Manchester City. A oficialização do acordo pode acontecer em breve, já que o técnico deve chegar em Manchester nos próximos dias para concluir os últimos detalhes.

A mudança marca o retorno de Maresca ao clube onde já trabalhou anteriormente. Na temporada 2022/23, ele integrou a comissão técnica de Guardiola como auxiliar e participou de uma das fases mais vitoriosas da equipe.

Agora, o treinador terá pela frente um dos maiores desafios de sua carreira: comandar o City após a era Guardiola, dar continuidade ao trabalho construído pelo catalão e liderar o início de uma nova fase no clube.

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