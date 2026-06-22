Segredo do Japão em goleada vira destaque: “SSBK”

A goleada sobre a Tunísia deixou diversas lições positivas para o Japão. Com a eficiência ofensiva e o controle da partida, um aspecto chamou atenção da comissão técnica e ganhou destaque na imprensa local: a velocidade na recomposição defensiva. Embora tenha aberto a vantagem no placar, o Japão manteve intensidade máxima durante os 90 minutos e privou o adversário de jogar.

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A estratégia tunisiana era clara desde o início da partida. A equipe africana recuou suas linhas e apostou nos contra-ataques para, desse modo, surpreender os japoneses. Por outro lado, a rápida transição defensiva do Japão neutralizou a maior parte das investidas. Em uma das jogadas mais emblemáticas do confronto, ainda no primeiro tempo, Ritsu Dōan percorreu boa parte do campo para ajudar a defesa após uma escapada pelo lado direito, evitando uma situação perigosa.

Método defensivo recebe nome especial na seleção

Dentro da comissão técnica, esse comportamento recebeu uma denominação específica. O auxiliar responsável pelo setor defensivo, Saito, batizou a ação de “Samurai Sprint Back”, conhecida pela sigla SSBK. O conceito, nesse sentido, consiste em identificar rapidamente situações de risco e retornar em velocidade máxima para recompor a estrutura defensiva, independentemente da posição ocupada pelo jogador.

A comissão técnica reforça o tema nas reuniões da equipe. Imagens de lances exemplares são exibidas aos atletas, que recebem orientações frequentes para manter o padrão de comprometimento. Desse modo, o entendimento da comissão é de que a capacidade de reagir imediatamente após perder a posse de bola pode ser decisiva diante de seleções mais fortes nas fases seguintes da competição.

Após a vitória sobre a Tunísia, Dōan destacou a importância desse comportamento coletivo e mostrou confiança no potencial da equipe. “Não permitimos grandes chances ao adversário. Isso nos dá confiança para os próximos jogos”, afirmou o atacante. Em seguida, numa outra declaração que repercutiu entre os torcedores japoneses, ele exaltou ambição do grupo. “Temos qualidades que nos permitem acreditar que podemos até ser campeões do mundo”, disse.

O foco da seleção está voltado para o confronto contra a Suécia, válido pela última rodada da fase de grupos. A partida define os destinos de Holanda, Suécia e Japão na próxima fase, enquanto a Tunísia cumpre tabela. Um dia após a goleada em Monterrey, a delegação nipônica retornou para Nashville, nos EUA, onde retoma a preparação para o próximo desafio da Copa do Mundo, na próxima quinta (25), às 20h (de Brasília), contra os escandinavos.

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