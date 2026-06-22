Atlético se reapresenta com mudanças e reforços no elenco

O Atlético se reapresenta nesta segunda-feira (22), na Cidade do Galo, com um cenário de ajustes importantes no elenco e foco total na sequência da temporada. O técnico Eduardo Domínguez terá cerca de um mês de preparação até o retorno aos jogos oficiais, em um período considerado decisivo para definições internas. Em meio a chegadas e possíveis saídas, o clube tenta equilibrar desempenho esportivo e planejamento financeiro, de forma gradual.

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A principal novidade no retorno do grupo é a chegada do zagueiro Léo Duarte, único reforço confirmado até o momento. O defensor chega para disputar posição com Ruan Tressoldi, Vitor Hugo, Lyanco e Ivan Román, ampliando as opções do setor defensivo. Antes da estreia no novo ciclo, o atleta passa por adaptação física e integração ao modelo de jogo da comissão técnica.

Mudanças no elenco

A movimentação do Galo não se limita às chegadas, já que o elenco passa por mudanças importantes. A primeira saída confirmada foi a do atacante Hulk, que acertou sua transferência para o Fluminense após negociação concluída no início de maio. O ídolo encerrou ciclo com despedida na Arena MRV e marcou sua passagem com conquistas expressivas.

Outro nome que já deixou o clube foi o zagueiro Junior Alonso, negociado com o Atlanta United, dos EUA. Mesmo com participação relevante na reta final da temporada anterior, o defensor não estava nos planos para o futuro imediato. Ao todo, encerra sua trajetória com mais de 240 jogos e seis títulos pelo Galo, consolidando história de impacto no clube.

Além disso, o time alvinegro ainda avalia situações em aberto no elenco. Igor Gomes aparece como um dos nomes mais próximos de uma possível transferência, já que possui vínculo até o fim do ano e já pode assinar pré-contrato. A diretoria, no entanto, ainda não recebeu propostas oficiais, mantendo o jogador integrado ao grupo neste momento.

Outro caso em análise é o do zagueiro Rômulo, que retorna após empréstimo ao Sporting, de Portugal. O clube ainda não definiu se o atleta será reintegrado ao elenco principal ou novamente negociado, em decisão que será tomada ao longo da intertemporada. Gustavo Scarpa e Dudu também tiveram seus nomes especulados no mercado, mas permanecem no grupo.

Segue a novela por Fred

Enquanto isso, o Atlético segue ativo na busca por reforços. A diretoria trabalha com a possibilidade de contratar mais um zagueiro canhoto, além de um primeiro volante e um atacante. Fred é um dos nomes observados, porém a negociação depende de liberação contratual no futebol europeu. Assim, o clube adota cautela no mercado e prioriza oportunidades viáveis.

Domínguez terá um mês para ajustar peças e consolidar ideias antes do retorno aos jogos. Nesse sentido, a estreia do novo ciclo será contra o Bahia, na Arena MRV, no dia 22 de julho, em partida que marca o início de uma fase importante para o planejamento da temporada.

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