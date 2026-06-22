Cruzeiro inicia preparação com saídas e indefinições

O Cruzeiro se reapresentou na manhã desta segunda-feira (22), na Toca da Raposa, com início de um novo ciclo de preparação visando à retomada do Brasileirão. O elenco passa por avaliações físicas antes dos trabalhos em campo, enquanto a comissão técnica projeta um mês de ajustes até o retorno oficial das competições, marcado para 22 de julho. Em paralelo, o clube já lida com movimentações importantes no elenco, com saídas encaminhadas e situações indefinidas.

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Entre as mudanças já definidas, o volante Japa e o zagueiro Bruno Alves tiveram seus destinos confirmados. Japa foi emprestado ao Mirassol até o fim da temporada após poucas oportunidades no elenco principal, especialmente sob o comando de Artur Jorge. A decisão foi tomada em busca de rodagem e sequência de jogo, em um cenário de reformulação gradual do grupo.

Base e mercado em movimento

Bruno Alves também deixou o clube e partiu para o Norwich City, da Inglaterra. O zagueiro, que não chegou a atuar no profissional, vê a transferência como uma oportunidade de crescimento no futebol europeu. Segundo o próprio atleta, o projeto apresentado pelo clube inglês foi determinante para a escolha.

Ao mesmo tempo, a Raposa mantém atenção em três nomes que vivem futuro indefinido: Wanderson, Walace e Chico da Costa. Walace é o caso mais sensível no momento, já que retorna ao grupo após período de afastamento. Apesar de treinar com o elenco nesta reapresentação, o volante ainda não teve sua permanência garantida.

A diretoria tenta viabilizar uma negociação, mas ainda não recebeu propostas oficiais pelo jogador. Embora outros clubes brasileiros estejam sondando, o alto salário segue como o principal entrave. Wanderson, que perdeu espaço no time titular, também recebe atenções do mercado, enquanto Chico da Costa não conseguiu se firmar e soma participação limitada no semestre.

Em meio a esse cenário, o Cabuloso também se reforça. O lateral-esquerdo Gabriel Rojas chegou para assumir papel importante no setor, ocupando a vaga deixada por Kaiki, que ainda negocia definição de futuro. O clube, inclusive, trabalha para ampliar o elenco com mais peças, mirando um zagueiro, um volante, um ponta e um centroavante.

Durante a intertemporada, a equipe celeste também planeja atividades amistosas. Um dos jogos em negociação é contra o Grêmio, em Belo Horizonte, em preparação conjunta que ainda depende de acerto entre as diretorias. A expectativa é de que aproveitem o período para ajustes finais e definição do grupo que seguirá para o segundo semestre da temporada.

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