Sósia de Neymar tem escolta de segurança na Copa e atrai multidão

O sósia de Neymar tem chamado atenção fora das quatro linhas na Copa do Mundo. Egon Oliver, de 33 anos, tem atraído multidões nos Estados Unidos e conta com estrutura profissional completa, incluindo segurança particular e equipe de produção, para acompanhar o torneio.

O influenciador, que se assemelha ao camisa 10 da Seleção Brasileira, relata que a viagem ao Mundial foi viabilizada por parceiros comerciais. O principal deles é uma casa de apostas, responsável por bancar sua presença no evento.

“Não gastei um real do meu bolso”, afirmou Oliver, ao Estadão. Segundo ele, a operação envolve uma equipe de 16 profissionais. Aliás, isso tudo inclui dois videomakers, editores de conteúdo e um segurança responsável por sua escolta durante os deslocamentos.

A estrutura montada tem como objetivo potencializar a produção de conteúdo nas redes sociais, onde o sósia de Neymar já reúne grande audiência. Nos estádios e áreas de concentração, ele frequentemente é cercado por torcedores que pedem fotos e autógrafos. Assim, reforçou a necessidade de reforço na segurança.

Aliás, a ideia do influenciador e de sua equipe é permanecer nos Estados Unidos até o fim da Copa do Mundo, independentemente do desempenho da Seleção Brasileira na competição.

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