Flamengo quer revelar novos Vini Jr e Paquetá, afirma diretor da base

O diretor de futebol de base do Flamengo, Alfredo Almeida, falou nesta segunda-feira (22/6) sobre as categorias inferiores do rubro-negro. Acostumado a revelar craques, como Vini Jr e Lucas Paquetá, o clube, de acordo com o português, quer criar mais jogadores deste naipe.

Para o dirigente, em entrevista coletiva após workshop da Flamengo Academy, no CT Ninho do Urubu, nesta segunda-feira (22/6), é responsabilidade do Fla em preparar tais atletas para o futuro.

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“Não só ficar lá em cima (profissionais), mas se firmar lá em cima. A nossa responsabilidade é preparar o atleta, porque muitas vezes a oportunidade até surge, mas depois ela não está alinhada com a preparação que o atleta tinha. É a nossa responsabilidade ter mais Vinícius Júnior, mais Paquetás, que são atletas que nós sabemos que estavam preparados para a oportunidade. Queremos mais e temos essa responsabilidade de preparar para cimentar lá em cima e depois, se há uma transferência grande, se são títulos do futebol profissional, que seja tudo em conjunto, mas têm que estar preparados”, disse.

Planejamento da intertemporada do Flamengo

Alfredo Almeida, então, pincelou sobre o planejamento do Flamengo na intertemporada, ao menos no que tange a utilização de mais jovens. O português revelou que a escolha pelos jogadores passou pelas necessidades de plantel de Leonardo Jardim, desfalcado com nove jogadores para a Copa do Mundo. Na intertemporada, o Flamengo viajará à Portugal, onde encara River Plate (ARG), Lausanne (SUI) e Benfica (POR).

“Houve um planejamento, conversa e alinhamento feito entre o futebol de base e o futebol profissional para os jogadores que vão estar na intertemporada dentro daquilo que são as necessidades do Leonardo Jardim. O mais importante é eles estarem preparados para esses dias, esses momentos e esses minutos que podem ter no treino ou para a utilização com mais tempo”, explicou.

Venda de Ryan Roberto

Por fim, o dirigente respondeu sobre a venda de Ryan Roberto. O jovem de 18 anos, considerado uma das principais joias da base rubro-negra, saiu para defender o Shakhtar Donetsk (UCR). Almeida explicou a saída do promissor atacante.

“Para nós conseguirmos os objetivos é preciso duas vontades: a do clube e a do atleta. Tudo aquilo que o clube poderia fazer, foi feito. O Flamengo apresentou, estruturou, mas depois tem que haver a vontade do atleta e aí nós já não podemos controlar, foi o caso específico do Ryan Roberto”, finalizou.

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