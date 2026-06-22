Saídas reduzem folha salarial, e Grêmio ajusta elenco

O Grêmio iniciou a intertemporada com mudanças relevantes no elenco e sem reforços confirmados até o momento. Em meio à preparação para o retorno do calendário, o clube já registrou duas saídas importantes e ainda pode perder mais jogadores na próxima janela de transferências, o que reforça o cenário de reestruturação interna no CT Luiz Carvalho.

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Até aqui, deixaram o clube Arthur e André Henrique. O volante retornou à Juventus após não haver acordo para permanência, enquanto o atacante foi negociado com o Göztepe, da Turquia. Em paralelo, a comissão técnica ajusta o grupo de forma gradual, buscando equilíbrio entre desempenho esportivo e redução de custos.

Impacto financeiro, no bom sentido

As saídas já tiveram impacto direto nas finanças do clube. Segundo informações do comentarista Cesar Cidade Dias, a folha salarial foi reduzida em aproximadamente R$ 2,3 milhões mensais. Apesar disso, o valor ainda representa uma pequena fatia do orçamento total, o que reforça o alto custo de manutenção do elenco gremista na temporada.

A intertemporada também marca o início dos treinamentos no CT Luiz Carvalho, onde o elenco trabalha desde a última quarta-feira. A preparação inclui amistosos programados contra Cascavel, Chapecoense e Cruzeiro, jogos que servirão como testes importantes antes da retomada oficial das competições.

Enquanto isso, as despedidas dos atletas chamaram atenção fora de campo. André Henrique publicou mensagem de agradecimento ao clube, destacando aprendizado, gratidão e o carinho recebido da torcida. O atacante, nesse sentido, ressaltou o orgulho de ter vestido a camisa tricolor e afirmou que leva consigo lembranças importantes da passagem pelo Grêmio.

Além disso, Arthur também se manifestou ao deixar o clube. Em sua despedida, o volante destacou o vínculo com o Grêmio e a frustração por não ter conseguido permanecer. O jogador afirmou que sempre teve o desejo de seguir no clube, mas que não houve acordo para continuidade do projeto, encerrando assim mais um capítulo da sua trajetória em Porto Alegre.

Com o elenco ainda em fase de ajustes, o Grêmio segue atento ao mercado em busca de alternativas para reforçar o grupo. A tendência é de mais movimentações até o fechamento da janela, enquanto a comissão técnica utiliza o período para observações e definições internas visando ao segundo semestre da temporada.

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