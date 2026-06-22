Doku acompanha nascimento do filho em Londres e retornará a tempo de jogo da Bélgica

Jeremy Doku celebrou o nascimento do primeiro filho nesta segunda-feira (22). Assim, a seleção liberou o jogador para acompanhar de perto a chegada do bebê, em Londres. Aliás, ele viajou com um integrante da comissão médica belga e retorna à Copa do Mundo na noite desta quarta.

Dessa maneira, o atacante do Manchester City estará disponível para o jogo contra a Nova Zelândia, na próxima sexta-feira (26), em jogo decisivo para a Bélgica. Afinal, a seleção precisa da vitória para garantir classificação para o mata-mata da competição.

Entretanto, o nascimento do filho de Doku gerou uma polêmica por conta da liberação para o jogador deixar a preparação da seleção. Afinal, a jornalista francesa France Pierron foi afastada da L’Équipe TV após criticar a decisão do atacante de querer voltar à Inglaterra para acompanhar a chegada do bebê.

O atleta não entrou em campo no empate em 0 a 0 diante do Irã, no último domingo, pela segunda rodada do Grupo G, por conta de uma infecção respiratória. Com a segunda igualdade no torneio, a Bélgica tem apenas dois pontos, ocupando o terceiro lugar da chave.

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