Martinelli se coloca à disposição e responde sobre potencializar Neymar: ”Correria 30% a mais”

Gabriel Martinelli colocou em destaque a disposição da Seleção Brasileira em se sacrificar para potencializar suas principais estrelas na Copa do Mundo. Em coletiva nesta segunda-feira (22/6), o atacante afirmou que o elenco está pronto para aumentar o nível de entrega em campo para favorecer jogadores como Neymar e Vinícius Júnior.

“Acho que a gente correria 20%, 30% a mais para poder potencializar o Neymar, o Vini, quem que seja. Eu sempre tento me doar ao máximo o que precisar fazer, se precisar defender linha de cinco, defendendo com lateral ali. A gente está se doando bastante. A gente quer ganhar a Copa, sabemos da capacidade que temos e acho que a gente correria sim 20%, 30% a mais para potencializar.”, disse Martinelli.

Assim, o discurso de Martinelli reforça o ambiente de cooperação interna na Seleção, que se prepara para enfrentar a Escócia, na quarta-feira (24/6), pela última rodada da fase de grupos. Aliás, o tacante destacou que o grupo entende a importância de cada peça e valoriza o talento individual dentro do coletivo.

“Com certeza. Se perguntar para todos os jogadores se vão ficar felizes de jogar com o Vini, eles vão dizer que sim. A gente fica feliz. Com o Vini, o Rapha, o Ney, o Cunha. A gente gosta de fazer tabelas. Precisamos de todo mundo.”, completou.

Neymar e jogo mental do Brasil

Na mesma linha, o jogador comentou a situação de Neymar, que vem ganhando ritmo ao longo da competição após período de controle físico. Para ele, a presença do camisa 10 eleva o nível da equipe.

“Ele está em um nível muito alto. Todo mundo sabe a qualidade que ele tem, a gente vê que ele está querendo muito e ficamos felizes de ter um jogador como ele ao nosso lado, disponível e com a vontade que ele está tendo também.”, explicou.

Aliás, Martinelli também ressaltou a importância da mentalidade coletiva em um torneio de tiro curto, onde cada detalhe pode decidir uma classificação.

“Não entrei no primeiro jogo, no segundo alguns minutos, tento sempre estar preparado, manter a cabeça tranquila e se estiver oportunidade estar preparado. Copa do Mundo é tiro curto. Por conta de cartão, lesão, você entra em quartas de final, acaba fazendo gol de classificação e acaba sendo muito importante. Então todo mundo tem que estar preparado.”. falou o atacante.

Além disso, Martinelli voltou a insistir na importância de terminar a fase de grupos na liderança, também pelo impacto logístico que isso traz ao grupo de Carlo Ancelotti.

“Com certeza queremos ir em Miami para classificar em primeiro, continuar no hotel aqui com todas as facilidades que tem aqui é muito melhor. Se a gente classificar em segundo tem que ir para o México acaba mudando a programação. Nossa mentalidade é ganhar e continuar aqui.”

Martinelli tem espaço para ser titular?

Dentro das quatro linhas, o atacante vive a disputa por uma vaga no time titular, especialmente após a lesão de Raphinha. Ele reconheceu a tristeza pelo companheiro, mas deixou claro que está pronto para atuar em qualquer função.

“A gente fica triste pelo que aconteceu com o Rapha, reza para que ele possa voltar o mais rápido possível. Eu prefiro jogar na esquerda, mas no Arsenal já fiz bastante a direita. É deixar nas mãos do professor, ele que decide”, disse Martinelli.

Sobre a possibilidade de atuar em lados diferentes do ataque, Martinelli explicou que a adaptação depende da estrutura tática e dos companheiros de setor.

“É muito diferente, cada time tem um jeito de jogar. Quando jogo na ponta direita no Arsenal é diferente daqui. Mas depende de quem estiver do meu lado aqui, da formação que a gente vai usar.”, finalizou.

Veja outros tópicos da coletiva

Premier League e Copa

“Acho que não. A Premier League é muito intensa, mas pelo calor acaba que os jogadores não conseguem botar o mesmo nível da Liga que joga. As vezes não está acostumado a jogar com os jogadores, mas acho que a Premier League continua sendo mais intensa do que essa Copa, até pelo calor e os campos que a gente vem jogando. Mas com certeza continua sendo uma Copa muito bonita, com jogos de qualidade e alta intensidade.”

Qualidades da Escócia

“Vai ser um jogo difícil, eles têm muitos jogadores de qualidade. Tem o McGinn, que a gente sempre enfrenta com o Aston Villa, o Robertson, do Liverpool (se transferiu para o Tottenham após o fim da temporada). Com certeza eles vão vir com tudo para tentar ganhar da gente, mas a gente está treinando bastante, vai ser um grande jogo, espero que a gente consiga sair com a vitória”.

Amizade com Tierney, ex-companheiro de Arsenal

Ele é meu cara. Quando cheguei, ele chegou no mesmo ano se não estou enganado. Ele é muito gentil, humilde também, muito rápido também. Costumávamos brincar sobre quem era mais rápido nos treinos. Na minha opinião, era ele. Ele é ótimo, está indo bem na Escócia agora. Espero que ele não jogue tão bem contra nós, mas estou sempre torcendo por ele.

Jogos serão simultâneos. Preferem saber o resultado ou não serem informados?

Desde o princípio nosso primeiro objetivo era classificar em primeiro, mas eu prefiro não saber de nenhuma informação do outro jogo, só focar no nosso e dar o melhor em campo que as coisas vão correr bem. Mas como disse com certeza nosso objetivo é classificar em primeiro.

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