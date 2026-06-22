Noruega x Senegal, AO VIVO, com comentários e estatísticas a partir das 20h

Noruega e Senegal se enfrentam nesta segunda-feira, 22 de junho, às 21h de Brasília, no MetLife Stadium, em Nova Jersey, pela segunda rodada do Grupo I da Copa do Mundo. Mas, desde 20h, a Voz do Esporte faz o esquenta da partida. Diego Mazur estará no comando, com Diogo Martin comentários e Pedro Julião nas reportagens.

Durante o jogo, a Webradio fará os comentários e trará as estatísticas em tempo real, sem narração. Não perca nada de mais uma partida do Brasil com a Voz do Esporte (de Brasília).

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