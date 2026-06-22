Vasco conversa com Vasco Matos para substituir Renato

Em busca de um novo treinador após a saída de Renato Gaúcho, o Vasco demonstra interesse em Vasco Matos, ex-Santa Clara (POR). O português de 45 anos, que já esteve na mira do Botafogo, é o novo alvo cruz-maltino, sem treinador desde quinta-feira (18/6), quando demitiu Portaluppi após 107 dias de passagem por São Januário.

Assim, o Vasco já iniciou os contatos pelo treinador, segundo informações do portal “Expresso 1923”. A ideia do Cruz-Maltino, aliás, é acertar com o novo técnico ainda nesta semana. Matos, apesar de ainda não ter oferta salarial em mãos, vê como positiva a chance de vir para o futebol brasileiro.

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As partes já conversam sobre o projeto, abordando estilo de jogo e projeções para o clube. Vasco Matos tem passagens por Vilafranquense, Alverca e Santa Clara – todos de Portugal – como treinador. Ele também foi auxiliar técnico do Casa Pia, clube que está de olho em sua contratação após a saída de Álvaro Pacheco, ex-Vasco.

O principal trabalho de Matos foi exatamente no Santa Clara, sua última equipe. Em 2023/24, ele conquistou o acesso à Primeira Liga em campanha histórica, levando somente 19 gols. Na elite do futebol português, ajudou a equipe de Açoures a ocupar a parte superior da tabela, brigando, inclusive, por vagas europeias. Em janeiro, porém, perdeu o emprego após sequência ruim, com seis derrotas e dois empates consecutivos.

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