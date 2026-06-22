Kayky passa por cirurgia e desfalca o Internacional

O Internacional iniciou a intertemporada com uma baixa no setor ofensivo. O atacante Kayky não participou da reapresentação do elenco após sofrer uma lesão durante as férias, situação que resultou em cirurgia no tornozelo direito. O procedimento foi realizado em Salvador, em decisão conjunta entre o clube gaúcho e o Bahia, detentor dos direitos do jogador, em um cenário que ainda não teve prazo de recuperação divulgado.

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A ausência do atacante ocorre em um momento de ajustes no elenco colorado. O jogador chegou ao Beira-Rio nesta temporada com contrato de empréstimo de um ano, mas ainda não conseguiu se firmar. Em nove partidas, sendo apenas uma como titular, não participou diretamente de gols, o que fez a comissão técnica revisar sua permanência em solo gaúcho.

Desfalques na intertemporada

Além disso, o Colorado também não conta com Rochet e Félix Torres neste período de preparação. Ambos estão a serviço de suas seleções na Copa do Mundo e desfalcam os treinamentos no CT. As ausências reduzem as opções do elenco em um momento importante de reorganização antes da retomada oficial da temporada.

Enquanto isso, o clube já definiu parte da programação da intertemporada com jogos-treino. O primeiro compromisso será contra o Coritiba, no dia 4 de julho, seguido por um duelo diante do Mirassol uma semana depois, ambos como testes para a comissão técnica avaliar o grupo.

O Internacional, por fim, volta a campo oficialmente pelo Brasileirão no dia 22 de julho, quando enfrenta o Cruzeiro no Beira-Rio. A equipe ocupa atualmente a 14ª colocação, com 21 pontos, em uma situação que exige atenção na tabela, já que a distância para a zona de rebaixamento segue curta e demanda reação imediata no segundo semestre da competição.

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