Preciado, do Equador, ameniza pressão contra a Alemanha: ”Gosto desta situação”

O empate sem gols com Curaçao aumentou a pressão sobre o Equador na Copa do Mundo, mas não abalou a confiança de Ángelo Preciado. O lateral-direito do Atlético-MG afirmou que convive bem com as cobranças da torcida e da imprensa e garantiu que a seleção está preparada para buscar a classificação diante da Alemanha, líder do Grupo E.

“A diferença (contra a Alemanha) será marcar gols. Temos trabalhado duro, temos competido da melhor forma possível. Gosto desta situação”, declarou o jogador.

Após a derrota por 1 a 0 para a Costa do Marfim na estreia e o empate por 0 a 0 com Curaçao, os equatorianos chegam à última rodada precisando vencer os alemães para avançar ao mata-mata. O confronto acontece na próxima quinta-feira (25/6), às 17h (de Brasília), em Nova Jersey.

Preciado reconheceu o impacto emocional dos resultados recentes e revelou que o grupo sentiu bastante o tropeço diante de Curaçao. Principalmente pela dificuldade em transformar o volume de jogo em gols.

“Já conversamos sobre isso internamente, estamos magoados, temos sofrido muito desde a última partida. Estamos fazendo um bom trabalho, mostramos isso em campo, embora infelizmente não tenhamos conseguido marcar um gol”, afirmou ao canal DSports.

Equador precisa começar a marcar gols

O Equador ainda não balançou as redes nesta edição do Mundial, o que deixou a equipe nesta situação. Contudo, para Preciado, uma bola na rede deve mudar os ânimos do time.

“Acho que precisamos de um gol para abrirmos as comportas. Tenho certeza de que, depois de marcarmos um, podemos marcar mais”, opinou.

Mesmo diante de uma das favoritas ao título, Preciado vê motivos para acreditar em uma surpresa. Para reforçar o argumento, o defensor recordou a vitória por 1 a 0 sobre a Argentina, na última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas.

“Ninguém acreditava que poderíamos vencer a Argentina na última partida das eliminatórias, e agora temos o outro lado da moeda, antes da Copa do Mundo anterior. Este pode ser o outro lado da moeda, e podemos conquistar esses três pontos contra a Alemanha”. comparou.

Assim, com apenas um ponto somado em duas rodadas, o Equador depende exclusivamente de uma vitória para manter vivo o sonho de seguir na Copa do Mundo.

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