Departamento de futebol do Internacional ganha novos reforços

O Internacional anunciou a chegada de três novos profissionais para reforçar o departamento de futebol na sequência da temporada. As contratações fazem parte de um processo de reestruturação da comissão técnica. Enquanto isso, a diretoria busca integração entre o elenco profissional e as categorias de base, em um movimento de modernização do clube.

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Entre os nomes confirmados, Guilherme da Costa assume a coordenação de performance do clube. O profissional tem passagens por Corinthians, Coritiba, Atlético e Cruzeiro, atuando diretamente no desenvolvimento físico de atletas e na otimização de rendimento. Além disso, terá papel estratégico na conexão entre o futebol profissional e a base colorada.

Reforços na preparação de goleiros

Na área de preparação de goleiros, por outro lado, o Colorado contará com Rogério Maia como novo preparador. Formado no próprio clube, ele iniciou sua trajetória na função nas categorias de base. Além disso, tem passagens por Santos, Flamengo, Atlético e também pela Seleção Brasileira.

Junto dele, chega também Eduardo Melgarejo, que atuará como auxiliar da preparação de goleiros. Sua função será dar suporte ao trabalho diário de treinamento, acompanhamento individual e desenvolvimento técnico dos arqueiros, fortalecendo ainda mais a estrutura da posição dentro do elenco colorado.

As movimentações fazem parte de uma estratégia mais ampla do colorado, que busca elevar o nível de competitividade do elenco. A expectativa da direção é que as mudanças impactem diretamente no desempenho esportivo ao longo da temporada, especialmente em um momento de retomada e ajustes no grupo principal.

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