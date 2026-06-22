Trio do Palmeiras retorna às atividades antes da reapresentação do elenco

O Palmeiras contou com o retorno de três jogadores antes da reapresentação do elenco para a sequência da temporada. Afinal, Bruno Fuchs, Lucas Evangelista e Felipe Anderson começaram a trabalhar na Academia de Futebol nesta segunda-feira (22).

O clube havia divulgado na última semana um vídeo citando que Benedetti e Paulinho já haviam voltado às atividades, embora a reapresentação dos jogadores estivesse marcada para esta quarta-feira (24). Aliás, Vitor Roque não teve período de férias por estar em recuperação de cirurgia.

Os jogadores retornaram antes para fortalecimento da forma física. Benedetti e Paulinho passaram por trabalho de recuperação de lesões recentemente.

Em contrapartida, Bruno Fuchs e Felipe Anderson passaram por problemas físicos em maio, mas já estão recuperados. Por sua vez, Lucas Evangelista sofreu grave lesão em 2025 e voltou em fevereiro, sem novos problemas desde então.

Já Vitor Roque segue em tratamento após cirurgia em dos tornozelos e vem fazendo atividades para ficar 100% antes da volta dos jogos, após a paralisação da Copa do Mundo. Recentemente, Jefté também passou por procedimento cirúrgico devido a uma lesão no menisco do joelho e só deve ter condições do jogo no fim do ano.

Na reapresentação, o Palmeiras não contará com os jogadores convocados para a Copa do Mundo. Entre eles estão Emiliano Martínez, Flaco López, Gustavo Gómez, Jhon Arias, Mauricio, Piquerez e Sosa. Agustín Giay também não estará na volta do elenco às atividades, pois está com a delegação da Argentina nos Estados Unidos.

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