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Trio do Palmeiras retorna às atividades antes da reapresentação do elenco

Trio do Palmeiras retorna às atividades antes da reapresentação do elenco
Trio do Palmeiras retorna às atividades antes da reapresentação do elenco -

O Palmeiras contou com o retorno de três jogadores antes da reapresentação do elenco para a sequência da temporada. Afinal, Bruno Fuchs, Lucas Evangelista e Felipe Anderson começaram a trabalhar na Academia de Futebol nesta segunda-feira (22).

O clube havia divulgado na última semana um vídeo citando que Benedetti e Paulinho já haviam voltado às atividades, embora a reapresentação dos jogadores estivesse marcada para esta quarta-feira (24). Aliás, Vitor Roque não teve período de férias por estar em recuperação de cirurgia.

Os jogadores retornaram antes para fortalecimento da forma física. Benedetti e Paulinho passaram por trabalho de recuperação de lesões recentemente.

Em contrapartida, Bruno Fuchs e Felipe Anderson passaram por problemas físicos em maio, mas já estão recuperados. Por sua vez, Lucas Evangelista sofreu grave lesão em 2025 e voltou em fevereiro, sem novos problemas desde então.

Já Vitor Roque segue em tratamento após cirurgia em dos tornozelos e vem fazendo atividades para ficar 100% antes da volta dos jogos, após a paralisação da Copa do Mundo. Recentemente, Jefté também passou por procedimento cirúrgico devido a uma lesão no menisco do joelho e só deve ter condições do jogo no fim do ano.

Na reapresentação, o Palmeiras não contará com os jogadores convocados para a Copa do Mundo. Entre eles estão Emiliano Martínez, Flaco López, Gustavo Gómez, Jhon Arias, Mauricio, Piquerez e Sosa. Agustín Giay também não estará na volta do elenco às atividades, pois está com a delegação da Argentina nos Estados Unidos.

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