Messi comemora recorde, valoriza companheiros e a classificação da Argentina: “Adoramos jogar juntos”

Segunda-feira, dia 22 de junho de 2026. Um dia histórico para o futebol mundial. Contra a Áustria, em Dallas, pela segunda rodada do Grupo J da Copa do Mundo, Lionel Messi se tornou o maior artilheiro da história das Copas, ao marcar dois gols e chegar aos 18 gols em Mundiais.

De quebra, além de superar Miroslav Klose e aumentar ainda mais a marca na artilharia, Messi também garantiu a classificação antecipada da Argentina para a segunda fase da Copa do Mundo. Após a partida, o camisa 10 celebrou o recorde histórico, mas mostrou muito companheirismo para falar mais do time do que suas conquistas individuais.

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“Foi espetacular. O pênalti, poderia ter aumentado. Nunca se sabe, mas feliz pelo resultado, pela participação e pelo trabalho da equipe. Muito feliz pela vitória. Foi uma vitória dura, trabalhada… nos dá tranquilidade para o que vem. Toda partida é muito tenso. Estamos muito felizes pelos seis pontos com a classificação. “Sabíamos que não seria uma partida fácil. Era uma partida muito travada, muito tensa. Difícil de jogar. O importante é classificação. Nosso plano é ganhar todas as partidas. Somos a Argentina. Não é fácil. Quando o grupo está junto, nós adoramos jogar juntos e adoramos competir”, iniciou Messi, que complementou:

“Todo esse grupo, todo esse elenco vive dessa maneira. E a gente tem que viver isso durante toda essa etapa. Quando esse grupo se junta, a gente chega pra competir. Mas gente curte estar juntos, a gente desfruta de competir, de treinar, de viver o dia a dia. E a torcida desfruta assim também. A gente vai continuar vivendo essa dinâmica da sintonia. Da torcida também, que fica sonhando com o título. Mas vamos passo a passo. É um campeonato grande. E a gente tem que nos preparar pra cada partida”, afirmou o camisa 10.

Um gol favorito?

Messi, por sua vez, também foi perguntado se ele tem um gol preferido entre os 18 marcados ao longo de seis edições de Copa do Mundo. Contudo, o camisa 10 acionou o ‘modo sincerão’ e não conseguiu escolher um gol específico por conta do cansaço.

“Não sei. Não recordo agora. Estou cansado, com pouca força. Só quero aproveitar esse momento com meus companheiros”, finalizou.

Além do recorde histórico de 18 gols em Copas do Mundo, Messi também se tornou o artilheiro desta Copa do Mundo de forma isolada, com cinco gols – três contra a Árgelia e dois contra a Áustria, nesta segunda.

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